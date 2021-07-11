盤點17款精品藤編包　由Chloé到LOEWE、水桶袋到Tote Bag一網打盡

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-07-11 11:01

2021夏季必備的17款精品藤編手袋，從Valentino、Saint Laurent、LOEWE等一線精品設計，到親民的Tory Burch和Kate Spade，從斜揹包、水桶包到托特包（Tote Bag），相信在不同預算、款式下都能找到自己的夏日命定藤編包！

如果盤點夏日必備的手袋，Raffia Bag（藤編包）一定是當仁不讓的一款。由植物編織而成的包款清新自然，無論是從視覺還是觸感上都自帶消暑涼感，也成為許多時尚達人夏季時IG出鏡率極高的季節單品。

藤編包的原始設計樸素大方，而近年來各個國際品牌推出的藤編包則將其變得更為精緻而有設計感，不僅夏季度假時能背，在更多場合也能恰如其分的搭配。無論是皮革面料與藤編材質的搭配，還是金屬Logo、鏈帶與藤編的結合，各家藤編包除了涼感外也更添時尚質感。

從斜揹包、水桶包到托特包，本文為你盤點出2021夏季必備的17款精品藤編包，從Valentino、Saint Laurent、LOEWE等國際一線大牌設計，到更加親民的Tory Burch和Kate Spade，相信在不同預算下你都能找到自己的夏日命定藤編包！

今個夏天還不知哪款藤編袋值得入手的話，以下圖輯或許可以給你一點靈感~（點擊放大閱讀）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：2021夏日必備的精品藤編包17款推薦！斜跨包、水桶包、托特包不同款式清新浪漫又實用】