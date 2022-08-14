少女時代復刻經典海軍風造型2.0　5大海軍風手袋、帽、服飾推介

【少女時代回歸】韓國女子天團少女時代為慶祝出道15週年，日前推出了新專輯，回歸K-Pop界。除了新歌及一系列的綜藝節目外，少女時代的時尚風格亦是外界的關注點之一。今次少女時代回歸的其中一個造型就復刻了當年其中一個經典海軍風造型，重新打造了一個適合2022年夏日感的海軍風。



少女時代作為韓國女子天團，出道15年來推出了多首全球爆紅的熱門歌曲例如：《Gee》、《The Boys》、《Hoot》、《Mr. Taxi》等。當中，《Genie》更是少女時代其中一首，《Genie》除了旋律動聽易記外，成員們在MV中的全白海軍服造型更是非常吸睛，配合曲中的「踢腿舞」盡顯成員們的纖幼美腿，成為歌迷心中的經典造型。

少女時代《Genie》的經典全白海軍服造型（SM娛樂）

時隔12年，少女時代趁著出道15週年，太妍、Sunny、Tiffany、孝淵、Yuri、秀英、潤娥及徐玄8位成員再次以海軍風造型現身，向當年《Genie》的經典全白海軍服造型致敬。不過，有別於之前的海軍制服及帽子，今次成員換上了嶄新版本的海軍服，以招牌白色短褲配以Miu Miu、Dior等品牌的藍、白、紅間條上衣，充滿夏日清涼感，打造海軍造型2.0回報粉絲。

▼▼▼【按圖看】少女時代最新海軍風造型▼▼▼

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海軍風穿搭的靈感來自水兵，水兵通都會穿上間條、或大領子的水手服，而時尚界就將這些經典元素加入到時裝之中，演化出間條上衣、海軍帽等單品，成為了夏天的經典人氣穿搭。以下就為女生們精選了5款海軍風時尚造型單品予大家參考。

▼▼▼【按圖看】海軍風時尚造型單品▼▼▼