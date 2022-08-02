少女時代秀英3大減肥修身法　不捱餓減肥餐！附4321健身運動公開

【少女時代／秀英／減肥餐】韓國女子天團少女時代即將回歸K-Pop樂壇，於8月5日出道紀念日推出新專輯《FOREVER 1》。Sunny、Yuri、允兒、徐玄、太妍、秀英、Tiffany、孝淵成員8人一向都對自己的身型有著絕佳的自我管理，成員之中，秀英更是團中身型最好的一位，擁有107cm的大長腿。而秀英就曾公開過自己的減肥餐單及運動方法，女生們可以趁機偷師。



少女時代秀英身高達1.72米，不但是少女時代中最高的成員，更擁有一雙女生夢寐以求的107cm筆直大長腿，身材比例極佳的她體態甚好無贅肉，還練出了健美的腹肌，一直都被稱為少女時代的身材、長腿擔當。以下就為女生們公開秀英的3大修身方法：

少女時代秀英減肥法│不捱餓減肥餐

秀英一向都是「美食控」，即使是因工作需要要修身減肥也不會讓自己捱餓。減肥期間，秀英不會以捱餓的方式令自己瘦下來，反而照吃日常三餐及澱粉質，重點是將一整天的總熱量控制在1200卡內便可。

少女時代秀英減肥法│不捱餓減肥餐（IG@sooyoungchoi）

澱粉質方面，秀英會選擇以番薯、糙米飯等替代一般的白飯。而她就曾公開過自己其中一份減肥餐：分別有番薯、洋蔥、杏鮑菇和只以黑胡椒簡單調味的牛扒，一餐有齊澱粉質、蛋白質和蔬菜，豐富得來又無損飽肚感。

女生們可以參考以下餐單：

早餐：糙米飯、烤雞胸肉和蔬菜

午餐：糙米飯、雞胸肉、堅果、生菜沙律

晚餐：番薯、牛扒或水煮蛋、烤蔬菜



少女時代秀英減肥法│戒糖飲食法

在飲食上，秀英亦主張戒糖飲食法，在日常生活中盡量不碰糖分，遠離朱古力、蛋糕等糖分高的甜品，將糖分攝取降到最低。同時，她閒時也會靠吃小黃瓜來消水腫，令她在鏡頭前不會出現「包包臉」。

少女時代秀英減肥法│戒糖飲食法（IG@sooyoungchoi）

少女時代秀英減肥法│健身瑜珈

除了飲食上要留意外，運動亦是秀英維持完美身型的重要一環。作為少女時代的一員，秀英本來就要經常練舞，運動量大。不過，在練舞以外的時間，秀英亦會到健身房跟隨教練的指導健身，又會練瑜珈，藉此喚醒深層肌肉，讓腿部肌肉越來越扎實，練出健康性感的「蜜大腿」。

如果女生們跟不上以上的運動強度，亦可以參考10分鐘的「4321健身操」。只需每日花10分鐘，分別進行4分鐘有氧運動、3分鐘肌力運動、2分鐘有氧運動，以及1分鐘緩和運動，每日堅持進行，一樣可以練出好身材。