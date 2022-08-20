汪明荃、薛家燕愛鮮色有研究根據？盤點6個50+女星的黃色時尚穿搭

【前輩級女星｜黃色穿搭】今年夏天流行鮮色穿搭，繼牛油果綠後，近日不少阿姐級女星，都興起鮮黃色造型，如汪明荃、李司棋和陳美齡等，紛愛上黃色單品。根據心理學角度，黃色代表開朗、樂觀和自信，同時可助提升分析和邏輯能力，加快做出決策。顏色研究學者Chris Brazel更指，黃色有效喚醒能量，讓人思考更清晰，而且可以提升自信，改善情緒低落。



【前輩級女星｜黃色穿搭】黃色有效喚醒能量，可以提升自信，改善情緒低落。(IG@wang_liza)

此外，波蘭比亞韋斯托克大學（University of Bialystok）學者Emilia Kramkowska在去年3月發表一項問卷統計，針對當地約134位年長人士進行有關穿衣取向的研究，結果發現大部人都會選擇舒適衣物，其中有六成女生偏好鮮色系，包括紅、藍、綠和黃色；另外，有六成半女生亦認同年長女生適合穿鮮色衣服，可見年長的波蘭女生也喜歡黃色和鮮色的衣服。

由於黃色過於鮮艷，以致穿搭時或會令人卻步，不敢嘗試，怕會成為焦點。但其實運用設計或色彩配搭，也可平衡強烈感覺，同時散發明亮照人的氣場。以下為大家整理6位演藝圈前輩的黃色穿搭，即使年過50歲也能展現精神活力感覺。

【前輩級女星｜黃色穿搭】汪明荃近一個月來常穿黃色上衣顯活力。(IG@wang_liza)

【前輩級女星｜黃色穿搭】汪阿姐以鮮黃色背心搭恤衫。(IG@wang_liza)

【前輩級女星｜黃色穿搭】女星一：汪明荃（汪阿姐）



近年活躍時尚圈的汪明荃，雖然年屆74歲，但仍會緊貼時下趨勢，不僅愛玩Instagram、拍開箱片，近一個月來還常穿黃色上衣顯活力。汪阿姐會以螢光黃色點綴整體較暗沉的衣服，亦會以鮮黃色背心或外套搭恤衫，略顯莊重同時亦帶活力，使整體看來更精神和優雅，非常迎合其成熟穩重的個性，不會讓人感到跳脫。此外，近年流行悠閒風格，而汪阿姐的恤衫襯鮮明外套，正好展現出優雅的街頭時尚，算是完勝其他女星。

【前輩級女星｜黃色穿搭】相較純黃色，李司棋愛以碎花圖案，平衡過於亮眼的感覺。(IG@leeszekee)

【前輩級女星｜黃色穿搭】李司棋近年加入玩Instagram的行列。(IG@leeszekee)

【前輩級女星｜黃色穿搭】女星二：李司棋



現年71歲的李司棋，近年亦加入玩Instagram的行列。她不時都會分享日常飲食片段，雖然衣著較為簡單，皆為恤衫和舒適的褲子，但她都愛穿鮮色款，特別是暖色系，格外增添活力。相較純黃色，她愛以碎花圖案，平衡過於亮眼的感覺，亦會以白色展現柔和氣質，簡約得來帶點日常氣質感。

【前輩級女星｜黃色穿搭】陳美齡的穿衣風格偏向日系。(IG@agneschan1)

【前輩級女星｜黃色穿搭】女星三：陳美齡



當年活躍演藝圈的歌手陳美齡，不僅擁有博士學歷，在凍齡保養和時尚方面也很熱衷，外在年齡看來不似66歲。由於曾在日本居住，陳美齡的穿衣風格偏向日系，多以及膝的碎花連身裙為主，亦會綴以蕾絲和皺褶，營造甜美少女的感覺。她曾以一條小清新的黃色碎花裙，搭以左右襟相交的交領右衽設計，展現典雅的氣質，並露出一點腿部的小性感。為添活力氣息，她亦戴上以網紗拼接而成的花形長耳環，以提升整體色彩的平衡感，看來超級減齡，非常推介這種穿法。

【前輩級女星｜黃色穿搭】薛家燕超愛穿黃色衫。(IG@kayinsit)

【前輩級女星｜黃色穿搭】若然當日穿較暗沉的黑色，薛家燕會用亮面布料作內搭。(IG@kayinsit)

【前輩級女星｜黃色穿搭】女星四：薛家燕



薛家燕愛穿黃色和紅色衣服眾所皆知，無論出席活動或日常時，都偏好鮮色元素。家燕姐喜愛全黃色的禮服，若然當日穿較暗沉的黑色，亦會用亮面布料作內搭，讓整體低調得來，流露出耀眼感覺。不過，一身黃色感覺較招揚，而且舞台感重，對家燕姐而言是個很好服飾，但若然個性低調的女生，則不太適合。

【前輩級女星｜黃色穿搭】黎姿展現異國風情的悠閒時尚。(IG@gigilai_official)

【前輩級女星｜黃色穿搭】女星五：黎姿



近日暢遊法國的黎姿，雖然年紀過半百，但依然充滿優雅女性感覺。黎姿昨日再於Instagram分享旅遊照，以一身黃色連身長裙的造型，展現悠閒度假感覺。她的裙子偏向大地色調，並印有白色大型植物圖騰，以減淡碎花般的少女感，再配合V領、泡泡袖和裙襬的荷葉邊設計，營造出法國女生般優雅和隨性的魅力，加上啡色幼帶涼鞋，充滿異國風情的悠閒感，看來超級舒適。

【前輩級女星｜黃色穿搭】山田佳子愛穿顯精神的衣服顏色。(IG@yoshiko117)

【前輩級女星｜黃色穿搭】女星六：山田佳子



被喻為「逆齡美魔女」的山田佳子，曾在11年前、以46歲之齡奪得第二屆《國民美魔女選拔》冠軍，其後她亦在韓國節目上測試肌齡，檢出只得20多歲，令在場的人都感驚訝。除了利用蠶蛹敷面養顏，她亦會穿顯精神的衣服顏色，例如有次她以螢光黃色Tee和牛仔褲，配搭藤編手袋和帽子，展現出簡約的度假風格，看來感覺優雅和舒適。