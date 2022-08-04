UNIQLO、ZARA寬褲｜大屁股、蜜大腿女生必買　3種穿搭技巧極顯瘦

一直苦於粗大腿、肉屁股、假骻寬的女生，如果真的要找一件最強的顯瘦褲，「寬褲」絕對是你人生必備的款式啊～



一穿上身，立刻把下半身肉肉的煩惱遮好遮滿，且調整身形比例！小編這次就來介紹3種寬褲穿搭，現在就速速學起來吧！

掌握3種寬褲穿搭技巧，輕鬆遮肉又時尚！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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設計款上衣X寬褲

只是乖乖T恤配寬褲，說真的，稍微沒拿捏好，就會變得沒精神，這時候就會推薦大家，改穿上具有設計感的上衣，例如擁有公主袖的上衣，能遮住肉肉的蝴蝶袖，也能讓整個人看起來很有造型感～

白TX外套X寬褲

在不知道寬褲要搭配什麼上衣時，請先直接套上硬挺版型的白T，屬於百搭色的它，能夠輕鬆駕馭各種顏色的寬褲（2022年春夏褲子顏色有多麼繽紛，你們應該也有注意到吧？）小編還要再提醒你，記得再外面加件外套，像是這套造型中，日本女生就穿上明亮色的綠白條紋襯衫，oversize的版型，增加層次感還有種慵懶氛圍，時尚更加分。

把襯衫當作外套之外，天氣稍涼或是上班需要點正式感時，也可以將外套換成西裝外套，不想要看起來過度嚴謹、正式，西裝外套能選褲子不同色的款式，帶有點oversize也ok，最後～別忘了加上飾品點綴！

背心X寬褲

寬褲和背心這個搭配，也是所有女生都要學會的搭配！善用「上緊下寬」訣竅來凸顯上半身的纖細線條，建議要穿高腰的寬褲，這樣又能套用「上短下長」的公式，延伸腿部線條，不用減肥都能有視覺瘦身的效果。

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PAZZO MIT 日常舒彈鬆緊帶長腿褲（美圖系列）

在IG上洗版的PAZZO美圖系列，你也有被燒到嗎？有著超高腰設計，搭配具有一定垂墜感的寬褲圍，不會過度貼和雙腿，保有留縫隙來視覺顯瘦，就連楊丞琳都有收一件～

GU 吸汗快乾寬版九分褲（附腰帶）

日本快時尚品牌GU家的寬褲，也一直是不少下半身肉肉女生的挖寶區，除了今年年初推出的多色直筒褲被日妞封為藏臀神褲外，這件吸汗快乾寬版九分褲的修飾功力也是有目共睹，在腰打褶延伸的中央壓線打造俐落線條，九分長度露出腳踝展現隨興和顯瘦感，還附有一條細腰帶，隨意搭配都有型。

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UNIQLO 亞麻混紡打褶寬褲

UNIQLO新推出的亞麻混紡打褶寬褲，在官網上更是拿到4.5顆星的好評，穿過的女生都對它讚聲連連，透氣的寬鬆版型同時擁有亞麻清涼感，縲縈垂墜感的材質，穿起來的整體感覺，就是平民品牌、精品質感，顯瘦、顯高的驚人效果藏不住。

ZARA 寬管長褲

若你本身是高個子的女生，要找到一條長至腳踝的寬褲，請直接前往ZARA吧！這條高腰的寬管長褲，褲頭處的打摺設計，不僅能骨盆的寬度視覺收窄，拉長比例，褲襠配拉鍊、內側紐扣和金屬鉤扣閉合來強調腰線，穿出誘人臀腰比。

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