75歲潮伯伯憑1句話踏上穿搭達人之路　無懼世人眼光變美展現自我

近年不少攝影師都喜歡在街頭專門捕捉名人或潮流達人的穿搭造型，當中銀髮族都不遑多讓，甚至不少銀髮族時尚眼光不輸年輕人，更開設社交平台分享自身潮流穿搭，正正證明了打扮毫無年齡限制，即使上了年齡都可以優雅地老去。



德國有一名75歲的名Alojz Abram的潮伯伯，經常在社交平台分享自己的日常穿搭，引來過百萬粉絲喜愛。（IG@jaadiee）

潮伯伯時尚打扮不輸時下男星

德國有一名75歲的名Alojz Abram的潮伯伯，經常在社交平台分享自己的日常穿搭，引來過百萬粉絲喜愛，成為一名穿搭KOL！早於2016年潮伯伯因孫子一句問他願不願意嘗試穿一身街頭服裝，就是孫子一句話從此開啟他的KOL生涯。孫子Jannik之後天天會替爺爺Alojz拍攝一系列的OOTD上傳到網上，由於潮伯伯向來都偏愛型格打扮，因孫子Jannik相當欣賞爺爺的衣著打扮，因而萌生了把爺爺穿搭造型上傳到網上，從此爺孫檔「拍住上」！

潮伯伯孫子一句話從此開啟他的KOL生涯。（IG@jaadiee）

潮伯伯打扮相當前衛，現時所流行的潮牌亦難不到他，他平日愛穿Supreme、Off-White、Balenciaga和Burberry等品牌，而且他的OOTD亦別樹一幟。不單單只日常的穿搭造型，潮伯伯亦會不時摸仿明星造型，如ASAP Rocky、Justin Bieber、Kanye West、球星Saint Laurent Don等。相片中可見潮伯伯所擺出的甫士諧趣又不失時尚。

其實起初二人從未想過有如此大的迴響，當初粉絲人數達到千人時，二人已感到驚訝，從沒有想到一系列的日常穿搭能夠成為他人的動力及歡樂來源。在疫情前，爺孫亦會不時周遊列國，共度過很多美好時光。

不論是我住的城市，或是法蘭克福這些地方，人們穿著都太無趣了。 Alojz Abram

潮伯伯打扮相當前衛，現時所流行的潮牌亦難不到他。（IG@jaadiee）

潮伯伯常與太太穿情侶裝放閃

除了日常穿搭及摸仿明星造型外，潮伯伯的行為深深感染了另一半，不時會跟太太穿情侶裝示人，大放閃光彈。照片中可見伯伯跟太太恩愛幸福，更一同穿著一樣的衛衣及Nike 波鞋。去年年尾，爺孫二人更一同創立自家品牌bygramps，跟以往一樣由爺爺Alojz擔任模特兒的角色，他們所創立的品牌自推出後備受大眾喜歡。

潮伯伯的行為深深感染了另一半，不時會跟太太穿情侶裝示人，大放閃光彈。（IG@jaadiee）

或許，有人會覺得Alojz伯伯穿潮牌根本就不符合他的年齡，但他選擇忠於自己做自己喜歡的事。伯伯曾接受訪問被問到：「你會對那些認為你年齡太大，無法穿Supreme和其他街頭品牌的人說什麼？」他一句話高情商地反擊批評他的人。

我會說我還不算老，也沒有『too old』的東西。只要我對所有這些品牌的街頭服飾都感到舒適，我就會繼續下去。 Alojz Abram

z伯伯穿潮牌根本就不符合他的年齡，但他選擇忠於自己做自己喜歡的事。（IG@jaadiee）

近年來演藝圈不少女明星都一改以往作風，猶如放下女明星的面具，選擇「優雅地老去」無懼白髮或皺紋，大方地展現在眾人眼前。Alojz伯伯的情況有異曲同工之妙，他愛穿搭愛潮牌，間接告知眾人任何穿搭從來沒有年齡限制，只要自己喜歡即可，人人都有打扮變美的權利。