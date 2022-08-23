徐子淇除Chanel外還會用Tory Burch　盤點千億新抱10大愛用手袋

【徐子淇｜手袋盤點】千億新抱徐子淇生活無憂，同時也有貼地的一面。雖李嘉誠日前再傳遺產重組，其中大兒子、徐子淇丈夫李澤鉅據稱將分得約1000億，不過兩夫妻依然待人親民，不會擺任何架子。徐子淇常於IG分享慈善照片，間中亦可見名牌手袋的蹤影，但令人驚訝的是徐子淇近6年來居然不曬Hermès手袋，還會轉用中價位品牌，盡顯低調親民個性。現在就讓我們來看看徐子淇到底有哪些系列的手袋呢？



徐子淇揹Miu Miu手袋。(IG@cathy_chui_official)

徐子淇｜Miu Miu Jacquard and Leather Tote (wear.net)

【徐子淇｜手袋盤點】手袋一：Miu Miu Jacquard and Leather Tote



提到對Miu Miu的印象，一般都是字母標誌和皺褶縫紉，較少見到品牌的老花款式。徐子淇曾在2019年的救助兒童會慈善活動上，側揹著品牌的大型托特袋，搭以簡約白色小洋裝和波鞋，展現清新活力的感覺。而老花款圖案亦能減少沉悶感，並散發典雅的氛圍。

徐子淇也愛用Prada手袋。(IG@cathy_chui_official)

徐子淇｜Prada Sidonie Handbag，售價2,500歐元（約19,477港元）。 (mytheresa)

徐子淇｜不少女星都愛用Prada Sidonie手袋。(Prada)

【徐子淇｜手袋盤點】手袋二：Prada Sidonie Handbag



隨著小型袋受歡迎，Prada的Sidonie亦成女星們的私藏袋，如「小S」徐熙娣、曾之喬和女團少女時代允兒等。手袋底部設計呈流線形，方便當成手提袋，同時鍊帶兩側還可拉起，轉成腋下手袋，實行一袋三用，容易配襯衣服。徐子淇也是Sidonie的愛好者，不過手袋體積則較大，以實用和容量大為主，搭以全黑造型襯托出優雅和亮眼的感覺。

徐子淇公開小狗與手袋的合照。(IG@cathy_chui_official)

徐子淇｜Burberry Belt Bag。 (CETTIRE)

【徐子淇｜手袋盤點】手袋三：Burberry Belt Bag



相信不少貓奴或狗奴都曾遇過，主子都愛藏進自己手袋內睡覺。徐子淇的愛犬亦曾在Burberry的Belt手袋內拍照，可愛的模樣令人內心融化！這款袋設計靈感源自經典trench coat的粗腰帶，配上粉嫩柔和顏色，展現出優雅女性的一面。手袋得不少女星追捧，如小S、周冬雨和崔智友等，衣櫃內亦藏有一個。

Gucci是徐子淇愛用品牌之一。(IG@cathy_chui_official)

徐子淇｜Gucci Rajah Shoulder Bag (Gucci)

【徐子淇｜手袋盤點】手袋四：Gucci Rajah Shoulder Bag



徐子淇的手袋愛用款，不是熱門便是設計特別，其中曾用的Gucci Rajah手袋，其設計理念亦大有來頭。系列名字取自梵文「國王」或「王子」的意思，並以獅子頭身作為標誌圖案，盡顯威嚴。順帶一提，若想連帶化妝品也湊成同風格的話，可以選擇品牌的氣墊粉底，同樣也有獅子頭像。

除了奢華品牌手袋，徐子淇也會展現貼地一面，常用美國品牌Tory Burch的服飾。(IG@cathy_chui_official)

徐子淇｜Tory Burch 2016春夏季服飾和手袋。(Tory Burch)

【徐子淇｜手袋盤點】手袋五：Tory Burch



除了奢華品牌手袋，徐子淇也會展現貼地一面，常用美國品牌Tory Burch的服飾。她曾在2016年穿上品牌當年的春夏季鏤空碎花裙，搭以同圖騰的手袋，展現出墨西哥和羅馬尼亞風情的悠閒感覺。雖然品牌創立時長不算久，但卻吸引不少女星，如劍橋公爵夫人凱特、李嘉欣、徐子淇和黎姿等，於2016年創辦人更被列入《福布斯》最富有美國女創業家排名第19位，可見出品牌的受歡迎程度。

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