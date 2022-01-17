39歲徐子淇8年生4胎仍保持模特兒身材　公開減肥3要訣月瘦22公斤

39歲港星徐子淇被封為「千億媳婦」，與香港前首富李兆基之子李家誠結婚15年恩愛如昔，徐子淇更在婚後8年內接連生下4胎，但那纖細的手臂+水蛇腰，體態不僅不輸模特兒時期，更絲毫無法與4個孩子的媽聯想在一起，也令人忍不住好奇，「千億媳婦」徐子淇究竟有何減肥秘方？



「千億媳婦」徐子淇減肥秘方

1. 三日減肥菜單，最高紀錄月瘦22公斤

徐子淇過往曾分享由營養師量身打造的減肥餐單，徐子淇也透露，減肥期間會照著這份減肥菜單連吃3天、休息1天，持續循環一個月，不僅有助於腸胃恢復健康狀態，對代謝與減肥也超有感，目前最高紀錄是產後乖乖照著這份菜單吃，狂瘦22公斤！

「千億媳婦」徐子淇公開減肥菜單，以及兩大飲食秘訣，只需4星期即減22公斤。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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徐子淇3天減肥菜單

早餐→蛋白2顆+水果（蘋果、車厘子或柑橘類）適量

午餐→以紅蘿蔔、西蘭花和小白菜，搭配少許豬肉，熬煮成營養均衡的蔬菜湯

下午茶→水果（如，低糖分的車厘子、士多啤梨，或能加速脂肪代謝的紅石榴，最忌高糖分荔枝＆芒果）

晚餐→清蒸魚類+水煮青菜



2. 一天8杯水，自製「抗氧排毒」蔬果汁

除了三日減肥菜單之外，徐子淇也分享，平時每天會喝足8杯水，幫助體內循環與代謝！此外，徐子淇也曾加碼透露，有時嘴饞想喝手搖飲時，會將羽衣甘藍、菠菜、蘋果、青瓜，加入亞麻籽打成蔬果汁，不僅滿足了口腹之欲，還有抗氧化+排毒效果！

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3. 運動前喝綠茶，有效燃燒17%脂肪！

運動方面，徐子淇分享，運動前30分鐘會先攝取綠茶，透過綠茶中的兒茶素EGCG，不僅能減少脂肪吸收，研究顯示，更能燃燒高達17%的脂肪！而平時運動習慣夜騎單車，或者假日與家人爬山，若沒有運動，也會透過睡前淋巴按摩，花個10分鐘，消除一整天的疲勞與水腫！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】