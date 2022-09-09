12款精選WOC鏈帶銀包推介　Gucci、Dior、Celine老花配色經典必搶

帶著長銀包造型且保持實用的特性，同時還可以背在身上的 WOC 鏈帶銀包，順應近年來小廢包的熱潮，讓該單品瞬間成為所有少女瘋搶的皮件！



儂編在這裡整理出本季 10 款極具話題的鏈帶銀包，身為小包控的女孩請手刀存起來！

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+ 20

Gucci

「竹節」是 Gucci 獨門的設計元素，這款鏈帶銀包便以此為包釦做點綴，搭配上奶油白的色彩，以及霧金色處理的背帶與仿舊 Logo 設計，油然而生的復古風情，讓這款小皮件也能成為妝點服裝的焦點。

Balenciaga

Balenciaga 賣翻天的沙漏包，這次不只被縮小燈一照變成巴掌大，還換上了個性十足的牛仔外衣，整體街頭感十足的氣息，酷女孩是不是很心動？

Dior

這款來自於 Dior 的「Caro」，以手拿包的精巧工藝所打造，代表著幸運的星形鉚釘排列成放大的藤格紋符號，極細緻的設計，讓該皮件成為藝術品等級的收藏。

Fendi

Fendi 這款暖粉色的鏈帶銀包，優雅的配色搭配上極為細緻的鍊帶設計，適合搭配一件典雅的小洋裝，讓這款鏈帶銀包成為穿搭加分的好夥伴。

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+ 40

Loewe

以極富童趣與文藝感的設計征服少女心的 Loewe，在鏈帶銀包的設計上依然保有品牌獨特氣質，色彩的調和上，設計師以溫潤的米白為主軸，再加上品牌具有識別度的 Logo，簡簡單單就展現出獨特的氣質。

Celine

Celine 的「Triomphe」老花符號已經成了品牌的完售標準！這款信封式的鍊帶銀包，精緻的焦糖色皮革滾邊，加上金色的 Logo 點綴，極致典雅的外型沒有人會想錯過它。

Saint Laurent

以英國超 Kate Moss 為名的「Kate」，是 Saint Laurent 旗下最具代表性的包款，經典的 YSL Logo 字樣，搭配上流蘇的設計，品牌將其元素用在這款鏈帶銀包上，讓該單品拿來當晚宴包也沒問題。

MiuMiu

少女心代表 MiuMiu，以帶點古典的霧銀色為基底，搭配上極具識別度的抓皺，讓整體維繫著品牌一貫的可愛氣息之餘，還帶了點可愛俏皮的模樣。

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+ 12

Salvatore Ferragamo

以沈穩的風格擁有一票死忠粉絲的 Salvatore Ferragamo，這次運用鑽飾為點綴，並以斜格紋的方式排列，讓這只鍊帶銀包擁有像晚宴包的效果。

Chloé

有美包製造機之稱的 Chloé，這款暖陽黃的鏈帶銀包素雅的外型，搭配上一條皮個飾帶與 Logo 墜飾字樣，讓一只鍊帶包透過小小的細節設計，能擁有跟大包一樣的吸睛效果。

Prada

這幾年來用多款美包攻佔女人心的 Prada，這款超吸睛的鍊子銀包擁有迷你包的外型，搭配全金配色以及標誌性的三角鐵牌調節扣，讓一款小配件也能是穿搭焦點。

Burberry

Burberry 近年用一個帶點英倫又不失潮流感的「TB」字樣設計成功擄獲年輕人的心，這款粉色的鏈帶銀包，用縮小比例的方式還原了品牌熱賣的包款，可愛又吸睛的外型，愛小廢包的女孩怎麼能不屈服？

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