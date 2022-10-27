SOGO感謝祭｜5100元買5個輕奢華袋　Michael Kors、Furla低至4折

【SOGO感謝祭2022｜手袋】SOGO感謝祭已經開始，不知有否買到心頭好？每次的崇光感謝祭都會人頭擠擁，通道水泄不通，需費時到不同店鋪格價和搶購。特別是時尚手袋，相信都是不少人虎視眈眈的「獵物」，若有一絲考慮是否購買，心頭好或可能被買走。由此，《01女生》整理出各時尚品牌的特價手袋，有的低見39折，身為精打細算的小資女，更為大家分享如何只用5,100港元，便能擁有5個輕奢侈品牌手袋款，各位女士們不妨參考一下。



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SOGO感謝祭2022︳手袋一：Micheal Kors Pearl 斜揹袋 4折後 $1,320（原價3,300）

【SOGO感謝祭｜手袋】Micheal Kors Pearl 斜揹袋。(品牌提供)

行簡約輕奢華路線的美國時尚品牌Michael Kors，今次優惠相當有誠意，不僅提供多個類型款式，部分更減逾2千元，Rhea Zip背囊低見31折，買2件或以上指定貨品, 更可享額外9折。特別推介白色Pearl斜揹袋，梯形設計看來甜美和典雅，亦可容納不少日常物品，非常百搭。手袋兩側設兩條繩結，讓整體不會看來太正式和單調，增添年輕活力感覺。

SOGO感謝祭2022︳品牌其他手袋優惠：



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SOGO感謝祭2022︳手袋二：Longchamp Le Pliage Jacquard Etoiles Crossbody Bag 5折後 $575（原價1,150）

【SOGO感謝祭｜手袋】Longchamp Le Pliage Jacquard Étoiles Crossbody Bag。(品牌提供)

每逢感謝祭都得到不少人搶購的Longchamp，今次繼續推出大量優惠，除了基本熱門款帆布袋，這個深藍色的小廢包，也是不容錯過，只售575港元。手袋綴以星形圖案，配搭黑色皮革背帶及袋口，打造出夜空般浪漫氛圍，適合深灰色系的簡約穿著，塑造出高雅活力氣場。

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SOGO感謝祭2022︳手袋三：agnès b 黑色帆布袋 7折後 $1,253（原價1,790，限尖沙咀SOGO）

【SOGO感謝祭｜手袋】agnès b 黑色帆布袋(品牌提供)

不少女生都愛agnès b的法式優雅氣質。這款手袋雖然看來簡約，只印有品牌的潦草標誌，但配合亮滑的布料，以及幼細的黑色皮革肩帶，散發出成熟的優雅氣質，適合上班時用。此外，仔細看的話，皮革肩帶亦壓有品牌標誌，稍為顯出奢華感覺。

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SOGO感謝祭2022︳手袋四：Furla Sirena Mini Hobo 4折後 $1,436（原價3,590，限銅鑼灣SOGO）

【SOGO感謝祭｜手袋】陳凱琳也曾用Furla手袋，但這隻顏色暫未有特價。(品牌提供)

【SOGO感謝祭｜手袋】Furla Sirena Mini Hobo(品牌提供)

若然喜歡可愛的水餃袋（Hobo Bag），這款或會合你口味，外形以渾圓曲線展現靈活感，加上粉色皮革，充滿甜美優雅氛圍。手袋同時將金屬扣轉為主角，放在手袋正前面，看來高級及有個性，締造出獨有的女人味。而且近期流行這種風格，如YSL的le 5 à 7及Tod’s的Timeless Hobo Bag，故大家不妨以此作平替款用。

SOGO感謝祭2022︳品牌其他手袋優惠：



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SOGO感謝祭2022︳手袋五：Cath Kidston 斜孭袋 8折後 $472（原價590）

【SOGO感謝祭｜手袋】Cath Kidston 斜孭袋 (品牌提供)

充滿可愛感的Cath Kidston，在這次的SOGO感謝祭中，凡買正價貨品都享1件8折、3件7折，當中這個斜孭袋，圖案帶有手繪感覺，加上星星、雲朵和太陽的圖案，看來充滿夢幻感覺。

【SOGO感謝祭2022手袋Q&A】