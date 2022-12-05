無印良品十大人氣票選榜！化妝水一致好評、鞋子舒適成小偷目標？

【無印良品｜排行榜】在不少人的印象中，日本品牌講求服務和質素，產品有一定的保證。當中無印良品價錢較親民、商品廣泛，加上簡約舒適的包裝風格，成為不少小資女購物的好去處。有當地媒體日前發起票選，整理出無印良品「最具人氣商品排名榜」，不知榜單內的單品，也在你的回購清單內嗎？



每逢節日假期，無印良品都會擠滿人，排隊付款時更「打蛇餅」，足見品牌深受港人歡迎。有日本媒體發起調查，邀請100位年齡介乎20至40歲的女生，選出無印良品必買物品，當中服飾及文具收納各佔3個位置，大家不妨參考一下。

【無印良品｜排行榜】身邊不少朋友都愛用無印良品的化妝水。(IG@muji_hongkong)

無印良品排行榜第一位：化妝水 (敏感肌用) —— 性質溫和、性價比高



對不少小資女或學生而言，護膚系列都是受歡迎款式，特別是敏感肌專用的化妝水，筆者身邊都有不少好友推介，稱讚性質溫和，有鎮靜的作用，非常適合膚況不穩的時候用。不少參與票選的日本女生，都認同化妝水具保濕功效，而且份量較多，性價比高。

【無印良品｜排行榜】無印良品的零食是上班族之選。(IG@muji_hongkong)

無印良品排行榜第二位：餅乾 —— 大小剛好一口吃掉



不少人進店內的第一時間，都會先看食物，不僅價錢親民，味道還非常可口，吸引一眾上班族買回公司當零食。不少日本女生推介餅乾類，認為外表看來吸引，味道亦不錯，而且大小剛好，方便一口吃掉。

【無印良品｜排行榜】不少女生都愛吃無印良品的咖哩。(IG@muji_hongkong)

無印良品排行榜第二位：咖哩 —— 美味易製



大部分人愛作簡單易製的食物，無印良品推出的咖哩系列，有著多款選擇，以迎合不同人口味。而且製作簡單，只需放入滾水中煮數分鐘，然後撕開包裝倒進飯裡便可，非常適合買幾包放家中。不少日本女生均認同好吃，甜度適中，並配不少食材，令整餐看來較豐富。

【無印良品｜排行榜】T恤質感舒適厚實。(IG@muji_hongkong)

無印良品排行榜第四位：有機棉T恤 —— 舒適易搭耐用



相信喜歡「無印時尚」的女生，都是追求它的舒適簡約感，當中價錢不過150港元的T恤，便是不少人搶購的配搭單品。T恤採用有機棉製作，質感柔軟和厚實，亦不易引起敏感，加上柔和的大地色調，無論牛仔褲或裙子也可襯搭，非常值得入手。有日本女生更指，即使T恤經過多次清洗，依然不易起皺，耐用度大增。

【無印良品｜排行榜】不少人讚直角襪舒適、合腳形。(IG@muji_hongkong)

無印良品排行榜第四位：直角襪 —— 舒適、符合腳形



選擇襪子時，除了看樣子款式，也要夠透氣舒適。相信不少人穿著襪子時，都曾因長度與腳掌不同，而感到「有東西頂住」和不適。無印良品的直角襪款，在腳跟部分採用特殊編織方式，讓腳掌及襪管呈直角，穿起來時更方便舒適。大部分日本女生都讚襪子色調易搭，而且鬆緊度適中，大為增添舒適度。

▼▼▼ 無印良品排行榜︳點撃觀看第六位至第十位 （同票數單品被排在一樣名次）▼▼▼



資料來源：iemone.jp