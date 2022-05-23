MUJI｜無印良品11件值得瘋狂回購的好物　洗面乳、眉筆還有這必囤

無印良品就是怎麼樣也逛不膩，包辦了我們生活所需，零食、文具、收納小物樣樣有，有些東西還真的一用就回不去了！



這回統計了搭黨們最愛的「無印良品不斷回購商品」，一起看看你的愛用品有沒有在榜上！

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No.1 化妝棉

無印的化妝棉使用的是長纖維棉花所製成，觸感相當柔軟舒服，重點是不會起屑，且吸水效果很不錯，非常適合搭配化妝水濕敷。

No.2 筆

筆類當然榜上有名，寫起來不只滑順，外觀也簡約有質感，學生時期絕對是砸了不少錢在上面，看著鉛筆盒裡滿滿的無印文具就很有成就感！

No.3 洗面乳

左圖為溫和洗面乳，添加柑橘果汁，讓洗後肌膚維持滋潤。右圖則含去角質成分蜜桃核，可以徹底洗淨毛孔污垢及老廢角質，還添加了金縷梅精華，有效達到緊緻效果。兩者皆無添加香料、酒精，敏感肌不妨試試看，洗起來清爽不黏膩！

No.4 沐浴球

這款沐浴球網質非常柔軟，一點也不扎膚，搓揉出來的泡沫細緻綿密，小顆18元、大顆28元，CP值相當高。

No.5 棉花棒

使用100%棉花製作，還有另售專用補充包。右邊那款清潔棉花棒，除了100%純棉以外，棉花棒尖端含有清潔劑，方便重點式修整妝容，獨立包裝設計，外出放在化妝包裡好方便！

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No.6 棉花糖

這款懷舊棉花糖使用的是棕色粗糖製作，沒有添加任何香料，充分展現焦糖香味。蓬鬆柔軟的口感搭配白白胖胖外型，視覺及味覺都療癒感滿分！

No.7 筆記本

去無印良品不可能沒買過筆記本吧！搭編在學生時期都會定期買週記本，把當週的作業、考試都記錄在上面，寫完一本真的是成就感滿滿！

No.8 小白鞋

鞋子經過撥水加工處理的棉材製成，不易沾染水性汙垢，鞋墊設計也能有效降低行走的疲勞感，不到千元的佛心價格也是許多人不斷回購的原因，這麼百搭的神級小白鞋真的超值得入手啊！

No.9 眉筆

筆芯軟硬適中、輕鬆就能描繪眉型，還添加了多種植物精華和保濕成分，接觸皮膚一點也不乾澀，新手也能畫出自然眉毛、持久力相當好。

No.10 睫毛夾

這款攜帶式睫毛夾不只便利攜帶，夾起來的彎度也很剛好，重點是相當平價！還貼心的附上替換膠墊，完全沒有不買的理由。

No.11 牙刷

無印的牙刷使用2種不同類型的刷毛，因此毛質纖細，不怕過度破壞琺瑯質。另外也有販售電動牙刷座，只要搭配他們家的牙刷就能使用，加上音波震動也能更有效將牙齒表面髒污去除。

Dappei結語：

無印良品很多商品都讓人愛不釋手！吃的用的都好厲害，大家是不是也和搭編一樣有些東西就是非MUJI不用！（笑）



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原文：

無印良品「不斷回購好物」推薦 TOP 11：小白鞋、文具不負眾望，第一名化妝棉是隱藏好物？

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