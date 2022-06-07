MUJI無印良品新裝｜6款MUJI Labo系列耐用百搭低至$280男女必買

MUJI無印良品的服裝主打簡約風格，以單色基本款為主。2010年推出服裝系到「MUJI Labo」，以不分年齡及體型均能穿着的基本服飾的設計理念，深受日本女生追捧。來到2022年春夏系列，MUJI Labo有什麼值得留意的注目設計？又有哪些款式值得入手？



MUJI Labo系列以不分年齡及體型均能穿着的基本服飾的設計理念。（MUJI無印良品）

MUJI Labo春夏系列登場 ６件少而精

無印良品「MUJI Labo」以簡約、永續為理念，認為衣櫥中不需要放滿衣物，只需要數件適合個人真正需要的衣物，因而以摒棄不必要裝飾為設計方向，推出男女兼用、不分年齡及體型均能穿着的基本服飾，設計色調平和舒服，穿上10年也不會過時。

MUJI Labo系列以簡約、永續為理念，認為衣櫥中不需要放滿衣物。（MUJI無印良品）

MUJI Labo每月會推出1款設計，而春夏系列暫推出了6款，包裝男女兼用洗水縐布織企領短袖裇衫、T裇、裇衫、外套與衛衣，而6月將是以「機能素材」為題，採用輕巧透氣的素材製成，帶來清爽涼快的穿着感的裇衫，讓夏季外出時更舒適自在。

MUJI Labo系列｜男女兼用洗水縐布織企領短袖裇衫 HK$480（MUJI無印良品）

MUJI Labo系列：企領短袖裇衫

MUJI Labo系列短袖裇衫布料表面具凹凸感，能減少與肌膚的接觸面，觸感清爽；剪裁寬鬆，穿着時舒適自在。

MUJI Labo系列｜男女兼用棉質圓領短袖T裇 $280（MUJI無印良品）

MUJI Labo系列：T裇

MUJI Labo系列T裇採用纖細強韌的超長棉編織而成，觸感柔滑且不易起毛粒，是適合不同場合穿着的單品。

MUJI Labo系列｜男女兼用棉質牛津紡長袖長身裇衫 $580（MUJI無印良品）

MUJI Labo系列：長身裇衫

MUJI Labo系列長身裇衫採用挺實的洗水布料製成，帶來自然樸實的質感；剪裁寬鬆，作外套穿着亦可

MUJI Labo系列｜男女兼用外套（MUJI無印良品）

MUJI Labo系列：外套

MUJI Labo系列外套採用高密度棉質布料為素材，並施以發水加工，方便於下雨天穿着；剪裁寬鬆，穿着時舒適自在。

MUJI Labo系列｜男女兼用棉質粗織衛衣連帽（MUJI無印良品）

MUJI Labo系列：衛衣

採用較粗紗線緊密編織而成，質感挺實且厚度適中，適合日常穿着。

MUJI Labo系列 Q&A