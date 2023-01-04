甘比除Hermès也愛小眾品牌　盤點11個手袋：獨愛企鵝因這套卡通？

【劉鑾雄｜甘比｜手袋盤點】劉鑾雄（大劉）昨（3日）於記者會中，罕談多位舊愛，並回應過去多段傳聞。雖然過去風流，但現時他心有所屬，對妻子陳凱韻（甘比）疼愛有加。眾所周知，甘比為人低調和親善，但也有喜好時尚品牌的一面。她不僅是Hermès擁躉，平日也會帶Chanel手袋，更曾用小眾品牌，現在就為大家盤點其中11款她擁有的手袋吧！



【劉鑾雄｜甘比｜手袋盤點】甘比為人低調和親善，但也有喜好時尚品牌的一面。(IG@kimbeechan_official)

劉鑾雄於記會中提到，過去不少女友貪慕虛榮，曾借名登廣告後，遭製造話題，亦有姊妹花向他詐騙金錢，更有人結婚兩、三年，「一年都跟我拿幾個鱷魚皮又鑽石的手袋。」他更說笑稱「千萬別以為我給個手袋，大家出來『執番劑』，涼茶就有可能。」雖然對過去情史幾乎有彈無讚，但劉鑾雄曾在訪問中，盛讚甘比為人單純，婚前從未向他索禮物，並非物質主義者。

大部分女生都愛手袋，甘比也不例外，既有名貴款，也會用價錢親民品牌。有指甘比當娛樂記者時，已對Pingu卡通小企鵝情有獨鍾，袋上會有牠的掛飾，更曾因其繪本插畫家Tony Wolf（原名Antonio Lupatelli）逝世而發文悼念。因此不論家品擺設，或是大劉贈送的5.3億私人飛機，都可見企鵝的蹤影。

I Love Penguins + Hermes 甘比

【劉鑾雄｜甘比｜手袋盤點】Hermès Bolide手袋 (IG@kimbeechan_official)

甘比手袋一：Hermès Bolide手袋

甘比還將對企鵝的熱愛，結合在Hermès手袋上。作為超級VIP的她，擁有不少品牌特別訂製的專屬款，其中一款為Bolide手袋，又稱保齡球袋，兩邊角位以簡單的弧度，帶出精緻優雅感，而深藍色表面上，亦縫有近似色系的大海風景，展示出立體感覺。手袋上還綴有3隻國王企鵝，讓手袋的整體氣氛更添活力。

【劉鑾雄｜甘比｜手袋盤點】MeChar X PlayRight tote bag (IG@kimbeechan_official)

甘比手袋二：MeChar X PlayRight tote bag

甘比不只用高級品牌，曾在2017年分享揹美國紐約品牌MeChar Handbags，而該品牌手袋現時一般售價約為3000港元內。她還分享品牌為慈善而設的托特袋，上面繪有簡單的企鵝家族圖案，肩帶則以粗麻繩綁結，簡約得來亦很實用，容量相當大。

【劉鑾雄｜甘比｜手袋盤點】甘比也愛CHANEL手袋。 (IG@kimbeechan_official)

【劉鑾雄｜甘比｜手袋盤點】CHANEL GABRIELLE 手袋 (sotheby's)

甘比手袋三：CHANEL GABRIELLE 千鳥格斜紋軟呢手袋

若說Hermès是甘比的「大婆」，CHANEL就是她的「二奶」，不時都可見她穿品牌上衣，也有不少手袋款。相比眾多女生追隨的Classic Flap，她較愛GABRIELLE手袋，去年曾分享一個千鳥格紋款，以斜紋軟呢方式縫製，配搭標誌性的鏈帶扣，打造出高級優雅感覺。

這系列手袋為老佛爺Karl Lagerfeld於2017年設計，以堅硬外形搭柔軟皮革，展示出香奈兒小姐的個性，藉此向對方致敬，並用對方的名字Gabrielle來命名。

【劉鑾雄｜甘比｜手袋盤點】Dior Diorever手袋 (IG@kimbeechan_official)

甘比手袋四：Dior Diorever手袋

甘比開設IG帳號的首個貼文，便是分享自己的Dior Diorever袋，以純淨簡約的線條，締造典雅感覺。手袋翻蓋可以放進袋內，展現出不同個性，加上容量頗大，適合需隨身帶備手提電腦的上班族用。手袋設有多色選擇，而甘比以銀色配搭Fendi碎花連身裙，可以提升活力感覺。

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