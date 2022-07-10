甘比大女獲讚貼地最受劉鑾雄歡心：20億身家甘用百元平價唇膏！

【甘比劉鑾雄大女兒劉秀樺】甘比曾被譽為「港版灰姑娘」，更被大讚是最貼地的香港前女首富。而身為賢妻良母的甘比教育女兒也相當了得，擁700億身家就算事務再繁忙，在教育女兒的事情上從不假手於人，成功教出貼地又愛做善事的女兒。



甘比與劉鑾雄大女兒劉秀樺現年13歲，身為香港富商與前女首富之女的她自小一舉一動便備受關注。身為長女的劉秀樺更深得父親劉鑾雄的歡心，據指疼愛女兒的大劉送了不少價值不菲的禮物給愛女，例如逾8億的藍鑽石與粉鑽石，所有鑽石還以女兒的英文名字Josephine命名。除鑽石外，劉鑾雄於2015年又把市值4.6億的「渣甸山高士美道5號」豪宅送贈給劉鑾雄，3年後還把價值約10億的「肇輝臺12號」樓盤命名為「秀樺閣（Josephine Court）」，可見劉鑾雄對她有多寵愛。

【甘比劉鑾雄大女兒劉秀樺】身為長女的劉秀樺更深得父親劉鑾雄的歡心，據指疼愛女兒的大劉送了不少價值不菲的禮物給愛女。（IG@josephinelausauwah）

甘比大女身家劉秀樺20億 不離地不炫富

出身豪門身家逾20億的劉秀樺卻一點也不嬌氣，甚至還被讚非常貼地，早前更被網友發現她使用的唇膏僅僅需要一百元便買到！而且劉秀樺從不炫富，還熱愛做善事。她經常與母親甘比一同參與各種公益活動，例如探訪老人與劏房戶，為他們送贈水果、白米、衣物等等。甘比在疫情期間還安排與子女們齊齊自製酒精搓手液，然後送贈予有需要的人。

【甘比劉鑾雄大女兒劉秀樺】出身豪門身家逾20億的劉秀樺卻一點也不嬌氣，甚至還被讚非常貼地。（IG@josephinelausauwah）

【甘比劉鑾雄大女兒劉秀樺】甘比在疫情期間還安排與子女們齊齊自製酒精搓手液（IG@kimbeechan_official）

甘比大女遺傳父母生意頭腦 10歲已賺10萬！

劉秀樺還成功遺傳到了父母的生意頭腦，天生聰慧的她在10歲時已想到把興趣發展成小生意！3年前因為喜歡「鬼口水」所以想到了創立「鬼口水」網店生意，不時在社交平台分享各種「鬼口水」的短片，成功吸引了不少「鬼口水」愛好者的追蹤。此外，甘比更非常支持愛女創業，讓她在銅鑼灣皇室堡商場內設置一部專門售賣「鬼口水」的自動販賣機。劉秀樺最後成功在「鬼口水」生意上賺到10萬元，她還把這筆收入全額捐給了慈善基金。

【甘比劉鑾雄大女兒劉秀樺】劉秀樺還成功遺傳到了父母的生意頭腦，天生聰慧的她在10歲時已想到把興趣發展成小生意！（IG@dambislimes截圖）

【甘比劉鑾雄大女兒劉秀樺】在銅鑼灣皇室堡商場內設置一部專門售賣「鬼口水」的自動販賣機。（IG@kimbeechan_official）

甘比時刻提醒愛女：「你只是普通人」

劉秀樺貼地與善良的性格當然也有賴於母親甘比的悉心栽培，甘比曾向傳媒表示女兒在小時候被記者追訪時曾問及她原因，那時候她向女兒解釋指父親是知名的人，所以外面的人想知道他的事情才會拍她。此外，甘比更會多次向女兒強調「你只是個普通人」，讓女兒不會因追訪而感到不快，也不會產生離地的想法。

【甘比劉鑾雄大女兒劉秀樺】劉秀樺貼地與善良的性格當然也有賴於母親甘比的悉心栽培。（IG@josephinelausauwah）

甘比親力親為照顧子女 從不假手於人

甘比不會因為子女出生富有家庭而把他們當成公主王子般照顧，也不會因為有錢和事務繁忙而全由工人照顧子女。就算工作再忙甘比也會經常陪伴子女成長，會參與子女的學校親子旅行。平日外出用餐時吃剩的東西也會教導子女打包帶回家，養成他們不浪費食物的習慣。當然還有親力親為教導他們「施比受更有福」的道理，常常與子女們一同到慈善機構等地做善事，身體力行讓他們學會這個大道理。

【甘比劉鑾雄大女兒劉秀樺】甘比不會因為子女出生富有家庭而把他們當成公主王子般照顧。（IG@kimbeechan_official）