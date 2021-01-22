撰文： 林芷欣 最後更新日期： 2021-01-22 15:40

【嫁豪門女星｜手袋打卡比併】諸葛紫岐不時在IG分享生活照，一身名牌被指「炫富」，2012年嫁予薛嘉麟的她，一身造型當然不乏Hermès、LOUIS VUITTON、CHANEL。從女星的生活打卡照，除了看手袋、豪宅環境，小舉動也隨時看出豪門的婚姻關係？

諸葛紫岐40萬Hermès手袋打卡 熱愛分享奢華生活

諸葛紫岐（Marie Zhuge）2012年與老公薛嘉麟結婚，薛嘉麟現時是Neway集團所屬的中星集團董事會主席。嫁入豪門9年的諸葛紫岐，平日忙於照顧兩名兒子外，不時大方分享奢華生活照，一身造型不乏Hermès、LOUIS VUITTON、CHANEL、GUCCI、MIU MIU等名牌，加上37歲的她保養得宜、身形曼妙，看她的IG可說是精彩過逛名店。

▼▼▼諸葛紫岐奢華生活打卡，盡show數十款名牌手袋、衣飾，最能反映身價的Hermès公開，同時與老公薛嘉麟2個小舉動透露關係端倪？▼▼▼

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甘比（陳凱韻） 手袋更豪但低調慶生

甘比（陳凱韻）2016年富商劉鑾雄（大劉）正式結婚，二人育有3名子女。劉鑾雄（大劉）的身家再分配後，即令甘比成為香港女首富，並躋身香港十大富豪。甘比對Hermès、Chanel等手袋服飾情有獨鍾，與丈夫劉鑾雄（大劉）皆是品牌超級VIP，2019年聖誕她被媒體拍到，與保鑣到訪Hermès購物，戰利品足足要保鑣來回3次才全部搬完，足見其消費力驚人。



如果諸葛紫岐在名店慶生夠霸氣的話，甘比在家的「低調」慶祝就輕鬆讓地位高下立見。上月入手的2個Hermès手袋，更極可能是全球獨一無二？

▼▼▼甘比（陳凱韻）打卡影手袋，不只令大宅環境曝光，3名子女容貌也驚喜曝光？２個舉動看穿她在品牌心目中的重要地位？按圖睇極罕Hermès、Chanel手袋▼▼▼

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▼▼▼以下女星嫁人後也熱愛分享生活照，楊張新悅家中手袋打卡，露台大得可野餐？楊愛瑾房中一物，或比擁有的手袋名貴得多？▼▼▼

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