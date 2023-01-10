2023兔年送禮｜$3000內入手金飾！過10款首飾推介　討好兩老必買

2023兔年首飾｜每逢農曆新年，拜訪男友家長時，都會煩惱送禮，怕未能合符對方心意。大部分女生都愛打扮，若想討好兩老，便要投其所好，因此珠寶首飾或是個誠意和得體之選。以下為大家整理最新10款以上「不傷荷包款式」，價錢均在3000港元內，無論送禮自用都可以。



2023兔年首飾｜周生生 生生有禮「賀年及生肖篇」999.9黃金兔吊墜(圖左) + 18K黃色黃金盒仔頸鏈(圖右) (周生生官網)

2023兔年首飾｜農曆新年首飾推介一：周生生 - 生生有禮「賀年及生肖篇」999.9黃金兔吊墜+ 18K黃色黃金盒仔頸鏈 $2,625



簡約款式盡顯優雅，容易配搭不同衣著，為整體造型增添活力氣場。吊墜特別勾勒出兔子的輪廓，並以不同粗幼度，減少沉悶，提升精緻感覺。而下方的金球，會隨活動時搖曳，增加注目度，同時可以避免吊墜經常移動到頸後方位置，提升舒適度。

2023兔年首飾｜英皇珠寶 喜氣洋洋五兔手繩 (品牌提供)

2023兔年首飾｜農曆新年首飾推介二：英皇珠寶 - 喜氣洋洋五兔手繩 $1,888



金器既能為造型增添高級感，也非常保值，用以送禮萬無一失。近年流行手鏈串飾，方便打造不同造型和氣氛，而這款英皇珠寶手繩，上有5隻兔子造型串飾，擺出不同的可愛表情，相較單一粒串飾而言，性價比算高。加上金兔背面都有翹起的小尾巴，顯出手工細緻，可以擺放收藏。此外，手鏈亦寓意五福臨門、富貴雙全，是個很好的祝福。

2023兔年首飾｜Swarovski Zodiac Rabbit 手鏈 (品牌提供)

2023兔年首飾｜農曆新年首飾推介三：Swarovski - Zodiac Rabbit 手鏈 $1,650



若要比較兔仔的可愛感，筆者較喜歡Swarovski款式，以頭大身細的設計，配搭圓碌碌大眼，看來非常吸引。手鏈特別以珍珠及金屬扣串連，營造出輕奢華感覺，同時珍珠亦適合配襯服飾，看來可愛帶點優雅。此外，手鏈還有個紅蘿葡水晶配飾，增添年輕氛圍，同時可以平衝整體的色彩。

2023兔年首飾｜Pandora 兔年生肖串飾 + Moments系列蛇形手鏈 (Pandora官網)

2023兔年首飾｜農曆新年首飾推介四：Pandora - 兔年生肖串飾 + Moments系列蛇形手鏈 $2,198



相較金色首飾，不少女生較愛玫瑰金款式，看來優雅大方。每次經過Pandora門店，都會看到裡面有不同年齡層的女生，可見出品牌款式廣泛，迷倒不同風格的人。最新的立體兔仔串飾，以14K玫瑰金鍍面，雙眼鑲嵌璀璨的粉紅色人造水晶，上面更捧有一顆紅色心形人造水晶，為新一年注入明亮光彩，並寓意和平、優雅和幸福。配搭手鏈穿戴，非常適合用於毛衣造型，展現出文靜優雅的一面。

2023兔年首飾｜Chloé My Melody for Chloé Bracelet (Chloé官網)

2023兔年首飾｜農曆新年首飾推介五：Chloé - My Melody for Chloé Bracelet $2,500



為迎接兔年，今年不少時尚品牌都聯乘卡通兔仔，推出一系列服飾。其中Chloé更聯乘My Melody，深得一班女生愛好，多款飾品都在網上售完。手繩設計以My Melody為主，將粉晶雕刻成其輪廓，以繩結固定位置，再搭刻有品牌名字的金屬片，展現出簡約和細緻感覺。此外，粉晶亦催旺桃花、增加人緣，可以同時買來自用，幫助促進與「未來奶奶」之間的關係。

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