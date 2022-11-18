首飾｜精選10款輕奢字母項鍊　BLACKPINK LISA最愛這款！

首飾｜每逢閏密生日或節日來臨，總想為她送上最特別的禮物，不妨考慮一下輕奢品牌的項鍊，價格合宜，而且只要選得好就會是最貼心的禮物！這次為女生們推薦的是「英文字母項鍊」，大家可以根據閏密的名字或有紀念意義的字母挑選，簡直是令人心動的禮物，作為年尾獎勵自己的禮物也是不錯的選擇！



輕奢字母項鍊推介1：ete 《Proof》簡約小字母項鍊 ¥18,700 （HK$1048）

ete 是來自日本的輕奢珠寶品牌，飾品大多是簡約小巧，日常上班配戴都很適合。其中《Proof》系列是小巧別緻的字母項鍊，字母選用了粗體設計配上幼細的項鍊，亮眼同時不失時尚俐落感。同系列還推出了同款耳環，預算足夠的話不妨一併帶走。

輕奢字母項鍊推介2：APM 字母吊牌項鍊 - 銀白色/金黃色銀 HK$570

近年受許多時尚達人喜歡的品牌APM，推出的字母項鍊採用小巧的長吊牌設計，再以白色鋯石鑲嵌出一個小字母在尾部。項鍊風格偏向輕成熟，很適合搭配襯衫、V領衫，散發出淡雅的小性感，而且吊墜是可拆卸，大家可以添加其他字母或掛在其他喜愛的項鍊上。

輕奢字母項鍊推介3：Otiumberg Electric Chain & Tag Pendant Yellow gold vermeil HK$1,350

Otiumberg 是來自英國倫敦的首飾品牌，品牌推出了數款字母項鍊，其中這款項鍊以小吊牌配上鏤空字母，項鍊選用了輕粗款式，更添力量感。這款項鍊的吊墜較簡約小巧，女生們可以添加多幾個字母，拼出想送禮的對象英文名，也是很不錯！

輕奢字母項鍊推介4：Chloé alphabet necklace pendant HK$3,200

輕奢字母項鍊推介4：Chloe alphabet necklace pendant HK$3,200（Chloe 官網）

提到字母項鍊就不得不提 Chloé 的項鍊款式，Alphabet 字母系列產品一直是品牌的熱賣之一。字母設計採用了穿孔拼接和半皺褶設計，營造一種復古做舊感，但同時採用了金色黃銅，又不失品牌的華麗。無論日常簡單的穿搭或精心裝扮都能完美搭配。

輕奢字母項鍊推介5：CELINE 金色黃銅ALPHABET L頸鍊 HK$3,950

CELINE 的字母項鍊可說是品牌的經典，不少明星都曾配戴過，BLACKPINK LISA也常戴這款項鍊出鏡。項鍊吊墜是以微復古的黃銅小方牌配上微凸起字母，非常簡約又百搭！

▼▼▼【按圖看】更多輕奢字母項鍊推介｜包括APM 、ete、Otiumberg、Net A Porter等品牌，款式都是簡約大方，作為禮物或是閏蜜項鍊就最適合！▼▼▼