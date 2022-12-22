聖誕禮物推薦2022｜CHANEL夢幻清單！10款精緻首飾、小皮夾推介

想趁著聖誕及年末寵愛閨密，送上CHANEL夢幻精品，但預算又有限買不到手袋，其實CHANEL有不少單價不高且款式精緻的首飾、小皮夾，其中低至$ 就可以入手！這次《01女生》就幫大家整理了10款CHANEL禮物推薦，通通都非常讓人心動！



CHANEL聖誕禮物推薦1｜CHANEL BOY CHANEL垂蓋卡片套 HK$4,600

CHANEL聖誕禮物推薦1｜CHANEL BOY CHANEL垂蓋卡片套 HK$4,600（CHANEL官網）

由經典的BOY CHANEL手袋演變成的卡片套，不僅保留了它的方正和硬朗的線條外，價格也更親民！而這款卡片套採用了小羊皮配上金色方形雙C標誌的扣，質感更高雅，最適合送給事業型的女生！

CHANEL聖誕禮物推薦2｜CHANEL 戒指 HK$5,800

CHANEL聖誕禮物推薦2｜CHANEL 戒指 HK$5,800（CHANEL官網）

CHANEL這款可愛別緻的戒指，是最新上架的2022/23 早春度假系列。戒指採用粗身設計，配上經典雙C垂蓋小手袋，而這款小手袋戒指共推出了3款顏色，分別是粉紅、黑色及白色，無論是想找精緻可愛還是大方得體都有！

CHANEL聖誕禮物推薦3｜CHANEL 耳圈 HK$7,400

CHANEL聖誕禮物推薦3｜CHANEL 耳圈 HK$7,400（CHANEL官網）

CHANEL這款耳圈耳環同樣是來自最新系列，將格紋翻蓋手袋縮小融入進首飾中，而且採用經典的黑金配色，以及圓圈設計，令高貴優雅的耳環多了少女的甜美感！

CHANEL聖誕禮物推薦4｜CHANEL 髮夾 HK$5,500

CHANEL聖誕禮物推薦4｜CHANEL 髮夾 HK$5,500（CHANEL官網）

髮夾絕對是為髮型增添時尚感的好幫手，其中優雅的CHANEL飾物尤其更甚！在CHANEL最新系列中的這款髮夾，將黑色的小羊皮皮穿鏈、水晶、金屬融入在一起，再配上金色的雙C經典標誌，戴上優雅精緻的髮夾，絕對是髮型的一大亮點！

CHANEL聖誕禮物推薦5｜CHANEL 拉鏈卡片套 HK$4,000

CHANEL聖誕禮物推薦5｜CHANEL 拉鏈卡片套 HK$4,000（CHANEL官網）

CHANEL的這款拉鏈卡片套一直是品牌長期熱賣款，單價不高，且非常實用！除了有多個卡片位及拉鏈袋，小小的一個卡片套，可以同時放卡及零錢，令其實用程度大大提高！而且採用了粒紋小牛皮，配上金色雙C經典標誌，經典又優雅，絕對是CHANEL禮物首選！

▼▼▼【按圖看】更多CHANEL夢幻聖誕禮物推介｜包括髮夾 、耳圈耳環、項鏈等首飾，款款都是精緻大方，作為禮物送給閨密就最適合！▼▼▼