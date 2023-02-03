情人節禮物2023｜TWIST秋冬優惠3折起！BALENCIAGA、BV、LOEWE

【情人節禮物2023｜TWIST優惠】臨近情人節，大家想到購買什麼情人節禮物嗎？TWIST全線分店及eShop現時正進行秋冬減價折扣優惠，大家可以最低3折起入手各大奢侈品牌BALENCIAGA 、 ROGER VIVIER 、 BOTTEGA VENETA 、 VALENTINO 、 LOEWE及PRADA等等多款精選名牌手袋及配飾，有興趣的女生切勿放過是次優惠！



【情人節禮物2023｜TWIST優惠】TWIST 2022 秋冬折扣精選貨品低至3折！（官方圖片）

情人節禮物2023｜TWIST 2023 秋冬折扣精選貨品低至3折！

由1月30日(星期一)起，於TWIST各大分店（尖沙咀國際廣場分店、觀塘 APM 分店、將軍澳東港城分店）現正進行秋冬折扣優惠。此外TWIST eShop亦同步進行，大家可到網址查閱有關優惠，網店減價貨品於發售當天中午12時開始。

情人節禮物2023｜1. BALENCIAGA Hourglass S Top Handle Bag in Pink

BALENCIAGA一直以「現代派輪廓」為特色，絕對是潮人必備的時尚品牌。沙漏袋之稱的 Hourglass自推出後一直討論度極高，且結構上充滿了極簡主義亦不失時尚感，耐看不俗氣。如果大家都想入手一個BALENCIAGA手袋，不妨於TWIST是次優惠入手，現時只需$15,675便可買到 Hourglass Bag，絕對是入手的好時機。

【情人節禮物2023｜TWIST優惠】BALENCIAGA Hourglass S Top Handle Bag in Pink 原價 $20,900 折後價 $15,675 (25% OFF)（官方圖片）

情人節禮物2023｜2. BOTTEGA VENETA MINI JODIE

意大利品牌Bottega Veneta（簡稱BV）向來以標誌性的編織設計見稱，而BV的編織皮革手袋、雲朵包更是品牌的經典款式。這個包款同樣是Bottega Veneta的大熱袋款之一，設計除了採用標誌性的編織工藝，亦配上肩背處的扭結設計，讓整個袋款更顯特色。原價要$19,500，減至$16,575就買到，慳近$2,925，絕對是手快有手慢就斷貨的節奏。

【情人節禮物2023｜TWIST優惠】BOTTEGA VENETA MINI JODIE原價 $19,500 折後價 $16,575 (15% OFF)（官方圖片）

情人節禮物2023｜3. LOEWE MINI GATE DUAL BAG

LOEWE的皮革時尚單品一直都深受女生歡迎，除了款式充滿時尚感，價格亦相當親民，成為小資女們入門名牌的熱門品牌之一。LOEWE MINI GATE BAG自推出已經成功俘虜了一眾女生的心，後來再注入了不同的新色，款款顏色都百搭易襯。原價$15,900，是次TWIST秋冬優惠激折95%，「心思思」想入手MINI GATE BAG的女生勿錯過！

【情人節禮物2023｜TWIST優惠】LOEWE MINI GATE DUAL BAG 原價 $15,900 折後價 $15,105 (5% OFF)（官方圖片）

情人節禮物2023｜4. MIU MIU Card Holder

MIU MIU所推出的時尚單品既休閒又充滿少女味，可謂是一個專為女孩而創立的品牌。

不少手袋推出後不久已經受到大眾的注目，讓各大女生難拒品牌魅力。這個Card Holder耐看又不失少女感，原價$3,450，是次TWIST秋冬優惠激減至$2,760，近期想買銀包或卡套的女生不妨考慮一下。

【情人節禮物2023｜TWIST優惠】MIU MIU Card Holder 原價 $3,450 折後價 $2,760 (15% OFF)（官方圖片）

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* 一切貨品價錢以店舖及網店為準，如有任何更改，恕不另行通知。 減價貨品數量有限，售完即止。

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