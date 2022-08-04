七夕情人節｜必學8種魔性調情招數　不見面亦能透過電話傳遞愛意

七夕情人節才是感情增溫的最佳時刻！親愛的還在等什麼？別讓疫情斷了你們之間的情路~



親愛的，七夕情人節，你準備好了嗎？

我們身邊都有很多朋友，因為工作太忙，跟另一半一週只能見一次面。還有一些人比較「辛苦」，他們則是跟戀人分隔兩地，當想要釋放內心欲望的野獸時，經常無法立刻解放——但當七夕情人節即將來臨之時，你我就算與伴侶分隔兩地，怎麼可以對情感的經營疏忽怠慢呢？看著這篇文章的此時，就請馬上拿起你們的電話，打開視訊鏡頭，進行一場刻骨銘心的電話性愛吧！保證下次見面重燃激情火花。

隔著視訊鏡頭都無阻燃激情火花，8種你該學會的魔性調情招，即便遠距離也能甜蜜如昔！▼▼▼

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1.用盡全力訴說你的「性幻想」吧

你的愛人其實很簡單，就是個感官動物，很容易一挑就「起」、燃起慾火。儘管沒辦法親身碰觸你柔嫩的肌膚，但只要你把心中的渴望與幻想說給他們聽，他們依然會感到很興奮，甚至會比你人就在旁邊還更興奮，因為想要卻得不到，也因此會更期待下次的見面。心中想什麼就說，如果你們式一體的，就不用害羞。

2.利用曼妙舞姿給對方「火辣感」

「要我跳舞？不行啦，我不會跳！」，你是不是那種要妳跳舞，嘴巴就會冒出這句話的人呢？其實你根本真的不用想這麼多，又不是要做個大風車或是Breaking，抑或2024巴黎奧運的霹靂舞。只要放首好跳的歌曲，隨著旋律輕鬆擺動，接著把自己當禮物，像拆禮物那樣，將衣服一層一層脫掉，保證電話那頭的他看到後，恨不得飛奔到你面前喲。

3.來場雙方最愛的「真心話」問答篇

即使你們雙方交往好一陣子，也不一定就會完全知道對方的私密喜好。此時，你可以學習通過真心話問答就能問出很多你心底很好奇的答案。像是你願意嘗試野裸嗎？想要在戶外體驗嗎？諸如此類的問題，在多多了解後，對彼此間的床第生活有很大的幫助，兩人搞不好都很想做某件刺激的事，但卻基於害羞都不敢說，有了共識後，也就會更期待下次見面時交織出的火花呢。

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4.一起觀賞彼此都臉紅的情慾片

無法見面的夜晚，彼此很渴求對方的情慾無處釋放，那就選部情慾片一起觀賞吧。像是在很方便的串流平台Netflix就可觀賞的法國電影《性本愛》（Love）或是《性／生活》（Sex/Life），就很適合跟另一半隔空進行觀賞，保證看完後，兩人都睡不著覺，如果家不是住太遠，那還是飆上Uber火速見面吧。

5.突破尺度看著愛人觸摸身體

有時候，當我們無法親身碰觸對方時，真的是恨不得有任意門啊！在此時通過螢幕看著對方觸摸自己的身體，也會讓人感到一陣小鹿亂撞，恨不得摸著對方的人就是自己。一點都不用不好意思，你們可以一起DIY，看著對方高潮的模樣，自己也會莫名的滿足興奮喔！

6.興奮列出愛愛夢想華麗清單

順帶一提，假使如果每次在作非常親密的的行為時，都只有那一兩個花招，那當然這件事久了就會很無聊，偶爾來點新花招都是必須的！所以不妨一起列出你們彼此的夢想清單，像是有個男性就曾說，很想在開車奔馳的公路上，由女方幫他口交，最後這個夢想順利達成。此外他們的性生活一直都很美滿，畢竟盡量滿足彼此的需求，真的是在親密關係中很重要的事啊。

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7.跟最愛的他研究嶄新快樂姿勢

說到底，其實很多時候，所謂床上技巧好的人，都是很懂得給對方新鮮的體驗與感受，所以研究新姿勢對於性生活的增溫可是相當關鍵的事情，如果在每次性愛時，總是不脫離傳教士又或是女上男下，還是後背式的那種傳統姿勢，那久了真的相當讓人「性致缺缺」，嘗試新姿勢，其實就是很即刻最需要做的事情。

8.就用壞壞的情趣用品來制裁吧

情趣用品真的是很不錯又相當新奇的東西，而且現在疫情期間，上網購買還能匿名收取。當你覺得彼此的私密生活已經來到瓶頸，那麼就坐而言不如起而行，動手按鍵下單，挑選幾樣有趣的新玩具吧，而且在挑選與選擇的過程中，其實就會產生等不及跟對方一起使用的期待活潑心情啦！

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】