情人節2022 | 情人節禮物+情人節餐廳+情人節好去處懶人包

【情人節2022】情人節將至，今年疫情嚴重，堂食禁晚市、又有二人限聚令，一眾情侶想要過一個浪漫的情人節，少不免要花點心思，疫情下情人節同樣可以驚喜浪漫！還有不出幾日就到情人節，如果大家還未決定好做什麼/吃什麼慶祝，不妨參考一下以下情人節2022懶人包，包括：情人節禮物推介、情人節餐廳精選和情人節活動提議！



情人節2022 | 情人節活動整合

雖然政府實施二人限聚令，不過在家中同樣可以浪漫一番！以下各情人節好去處推介，適合兩個人過二人世界，又可以避開群眾聚集，一舉兩得！

情人節 Staycation 好去處

想二人世界，又因空間問題不能留在家中，可以考慮去Staycation，過一個浪漫溫馨的情人節！文中精選了8間星級情人節Staycation酒店推介，當中更附送復古影樓體驗、房內二人浪漫情人節晚餐、水療服務等等，一定有一個啱你心水！立即按入內文看看有什麼CP值高的Staycation優惠。



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甜蜜情人節電影推薦

如果不想外出，在家中又有什麼活動呢？小倆子在家中一起看一套高質素的甜蜜愛情片，也很特別！文中推介5套經典的情人節電影，一套好的電影可以讓你反思二人的關係，隨時令感情升溫。

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情人節2022 | 情人節禮物整合 (女朋友篇)

有人說，男人和女人一個來自水星，另一個來自火星。所以如果你不知道女朋友喜歡什麼，是非常正常的！各位男士不用怕！記者為你整合了各大女朋友最想收到的情人節禮物，跟著來買就不會「出事」啦！

情人節禮物2022｜9款女友心水禮物推介 小CK戒指只需$139

去到這一刻還未為女朋友選購情人節禮物？男生們不用苦惱了！立即看看內文介紹的9大情人節禮物，價錢由$139起，有女生喜愛的易襯飾物、世上獨一無二的自家小禮物、實用電子用品等等，不論是小女生抑或是成熟女生都會喜歡！

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限量美妝、護膚品送禮推薦

頭痕不知道送什麼情人節禮朋給女朋友好？穩陣之選當然是美妝類禮物，那個女生不貪靚！想特別一點，可以選擇情人節限定的美妝，再附上吸晴的情人節包裝，女朋友一定愛不釋手！

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情人節禮物2022｜Tom Ford新香水曝光 玫瑰是情人節最誘人香水？

香水是女生喜歡的禮物之一，但每個人喜歡的香味不一樣，如果選擇不慎很容易出事！如果不清楚女朋友喜歡什麼氣味的男生，就可以參考一下這篇文章，本文為你推介最近大熱的 Tom Ford 香水，有3款香水更是情人節才最新推出的，絕對能幫助你搏紅顏一笑。

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Longchamp推迷你網袋、情人節限定藕粉色手袋

相信每個女生都不會拒抗收到手袋作情人節禮物，各大名牌最前陸續加價，如果資金有限的話可以考慮 Furla、Longchamp 等品牌，價錢親民，款式亦不錯！本文推介3大時尚品牌的高CP新手袋，男生不妨參考一下。

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情人節2022 | 情人節禮物整合 (男朋友篇)

女生們也不用擔心，記者特別準備了情人節禮物整合—男朋友篇，不知道送什麼實用、驚喜的情人節禮物給男朋友，就可以參考以下提議了！

波鞋情人節禮物｜5大最受歡迎波鞋

想送情人節禮物給男朋友，波鞋絕對是你的不二之選。男生喜歡的物品不外乎車、手錶、波鞋，前者價格較昂貴，budget不多可以選擇波鞋。本文推介5款全球最受歡迎的波鞋，立即看看那一款男朋友還未入手，買來當情人節禮物送給他！

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情人節禮物2022 | 情人節送禮攻略！ 十大男朋友驚喜情人節禮物

不想送錯情人節禮物給男朋友，就不能錯過這篇文章！日媒整合了「男生討厭收到的禮物」頭14位，快來看看有那麼禮物絕對不要送！另外，本文最後亦推薦了十款男朋友驚喜禮物，立即進內文看看！

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情人節2022 | 情人節餐廳整合

情人節當然少不了情人節大餐！今年不能在外吃晚餐，也可以考慮吃情人節浪漫午餐，抑或在家吃情人節外賣大餐！

情人節2022｜8間餐廳推薦：赤柱網紅打卡餐廳送18K白金鑽石戒？

文中推介8間情人節浪漫餐廳，包括能夠飽覽城市高樓美景的西餐廳、裝潢浪漫的餐廳以及提供心形薄餅的意大利餐廳，餐單更是2月14情人節限定，夠哂特別！

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情人節2022｜6間情人節大餐外賣推介：$1XXX套餐送récolte小電鍋

如果心儀餐廳已經 full booking 或是想留在家中避開人潮，叫外賣也一樣可以留家慶祝！文中精選了6間情人節外賣大餐，當中包括啖啖肉的牛扒大餐、西班牙料理、酒店供應的西餐、限定雪糕甜品等等，總有一款適合你！

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【疫情下情人節攻略】情人節午餐精選5間將軍澳餐廳 尋找旅行感

想寧靜一點過二人世界，不妨考慮一下將軍澳的餐廳。將軍澳近年來進駐了不少特色餐廳，大多鄰近海旁，情侶們可一邊欣賞風景，一邊品嚐美食，又或是吃過情人節大餐後，到海傍走走談心，份外浪漫！文中為你推介5間位於將軍澳的打卡餐廳，全部均有情人節午餐套餐！

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