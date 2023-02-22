Blackpink Rosé助YSL熱門單品登冠！頭10位：Miu Miu內褲也在內？

【名牌排名】近年各大品牌價格上漲，特別是熱門款，一般調整都會較大，故最好還是早買早享受，免受加價之苦。權威時尚搜尋網The Lyst Index，日前公布2022年第4季熱門單品排名，其中韓團Blackpink成員Rosé吸金力強，為YSL手袋贏來無數話題，登上榜首。此外，亦有不少熱門單品位列榜內，Miu Miu內褲竟然也是其一！



【名牌排名】Saint Laurent Icare 絎縫小羊板超大型購物袋 (YSL官網 & IG@roses_are_rosie)

Lyst名牌熱門單品第一位：Saint Laurent Icare 絎縫小羊板超大型購物袋 $40,800

自去年末開始，手袋趨勢漸分成兩派，不是迷你的小廢包，就是能載不少東西的購物袋。相較高級精緻感覺，購物袋傾向實用和悠閒，連Rosé也是愛好者之一。自從Rosé成為品牌代言人，YSL銷售額節節攀升，在5年內翻倍。而Rosé每次出席時裝周，都造成熱話，因此她在街頭揹購物袋的造型照，旋即引來不少目光，加上手袋實用和易搭，能登上榜首也是不奇的事。

【名牌排名】Prada 拋光皮革吊踭高踭鞋 (Prada官網)

Lyst名牌熱門單品第二位：Prada 拋光皮革吊踭高踭鞋 $10,200

選擇高跟鞋款式時，多年來大部分女生都愛slingbacks，走路較方便之餘，可以露出性感腳踝。Prada高踭鞋設計簡單，剪裁貼近腳型，更有效修飾腳形，同時凸出的品牌標誌，帶有輕微的膨脹感，看來更顯悠閒和活力，減少過於正經的感覺。

【名牌排名】Dr. Martens Leonore Chelsea (Dr Martens官網)

Lyst名牌熱門單品第三位： Dr. Martens Leonore Chelsea 169英鎊（約1,601港元）

踏入寒冷的天氣，不少人選擇裡面縫有毛毛的鞋子保暖，因此Dr. Martens的短靴，也成為熱門單品之一。短靴剪裁貼合腳型，鞋筒闊度亦可修飾腿型，加上標誌性的黃線縫紉，盡展活力感覺。穿上鞋子後，露出一點毛毛，看來更加可愛。

【名牌排名】16Arlington Solaria Dress (IG@haileybieber & NET-A-PORTER)

Lyst名牌熱門單品第四位：16Arlington Solaria Dress 約$10,200

歐美近年較流行半裸感，利用帶透材質，加上貼身剪裁，展現出性感一面。這條裙利用灰色閃片，打造出亮麗感，喇叭袖設計亦可添飄逸氛圍，提升女性魅力。裙子的開胸位置較性感，但不會太暴露，非常適合像Hailey Bieber般，用作派對及宴會戰衣。

【名牌排名】Bottega Veneta Sardine Bag (Bottega Veneta官網)

Lyst名牌熱門單品第五位：Bottega Veneta Sardine Bag $32,900

半月型手袋同為近年流行款，流暢的曲線外形，加上較大容量間隔，以及多款穿戴法，吸引不少女生歡心。自從Mattieu Blazy入主Bottega Veneta後，不少經典款都被革新，而這款「沙甸魚袋」，名字取自黃銅手柄如「魚」般的流線外型，配合Jodie的袋形設計，以及品牌經典著名的intrecciato編織，在極簡主義中帶點玩味，旋即引起潮流界的目光。

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