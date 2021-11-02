Lyst第3季度榜單｜ Hermès不進榜　2021年哪品牌最具升值潛力？

名牌排名｜名牌奢侈品動輒過萬，若想買得物有所值，入手有升值潛力的名牌產品便最好不過。不少女生或會認為Hermès、CHANEL、Louis Vuitton等手袋、銀包最有升值機會，美國時裝權威網站Lyst最新總結出2021年第3季「10大最熱門品牌」排行榜，Hermès、CHANEL就榜上無名？就連人氣品牌GUCCI和DIOR也輸給這個品牌？



不少女生或會認為Hermès、Chanel、Louis Vuitton（LV）等手袋、銀包最有升值機會，但原來並不是最有升值的可能？(kayan.c@IG)

2021第3季「10大最熱門名牌排行榜」哪個品牌最有升值潛力？

每個季度，全球「時尚搜索引擎」Lyst會綜合網站用家的社交平台參與度、網上搜尋度、銷售量和以及三個月內全球社交平台的曝光率與統計後，綜合分析出每個季度最熱門品牌與產品排名，除手袋以外、服裝、鞋履和名牌飾品都會有機會進榜。

2021年下半年仍受疫情的影響，整個時尚行業亦需要逆地求處，各大時裝品牌也不斷尋求新的推廣模式與突破。在Lyst最新公布的「10大最熱門名牌排行榜」中，是女生夢寐以求、想入手的奢侈品牌Hermès、CHANEL竟不進頭10位，只有GUCCI與PRADA能夠穩守前5位的位置。就連過往4季也獨佔榜首之位的GUCCI，也被這起源自西班牙的時尚品牌所取代？

【按圖看】「時尚搜索引擎」Lyst公布2021第3季「10大最熱門名牌排行榜」，這品牌擊敗4季奪榜首之位的Gucci？Hermès、CHANEL竟不進頭10位？▼▼▼

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資料來源：Lyst

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