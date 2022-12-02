Lyst 2022 年度時尚排行榜揭曉　榜首均不見CHANEL、Hermès

權威時尚網站Lyst每一季都會根據平台中搜尋次數、瀏覽量、討論度等，統計出各種時尚單品的排行榜﹐包括年度話題手袋、話題單品、年度品牌等等。而來到年未Lyst日前也公布完整年度統計報告。今年Lyst網站瀏覽高達2億人次，統計出多個年度之冠，其中有不少令人驚訝的結果，CHANEL、Hermès、Louis Vuitton等奢侈品牌竟不在列！



Lyst2022時尚排行榜｜年度品牌：MIU MIU

MIU MIU今年以極短襯衫上衣、低腰迷你裙到芭蕾舞鞋，憑藉一系列鮮明獨特的時尚單品，引起一波接一波的熱潮和討論度，再經由美國著名演員Sydney Sweeney、香港演員倪晨曦、韓國人氣偶像張員瑛等人演繹，令品牌的曝光和討論度達到高峰，在2022年的搜尋次數比過去增長了34%，成為了Lyst年度品牌！

Lyst2022時尚排行榜｜年度標誌：Diesel

Lyst2022時尚排行榜｜年度標誌：Diesel，換上全新形象的品牌標誌的1DR手袋，在時尚達人間瞬間爆紅（IG@diesel）

品牌標誌不僅代表著品牌形象，也單品中最重要元素之一，而Diesel的標誌在去年品牌創意總監Glenn Martens接任下，把標誌以全新形象示人，單品也憑著大膽前衛的Y2K的視覺形象，也列入Lyst熱門品牌排行榜，而換上全新形象的品牌標誌的1DR手袋，在時尚達人間爆紅、搶購的手袋，難怪會成為了Lyst年度標誌！

Lyst2022時尚排行榜｜年度聯乘：Jacquemus x Nike

法國設計師品牌Jacquemus以小到毫無功能性可言的迷你手袋瞬間走到大眾眼前，而今年運動品牌Nike聯乘合作，推出15款單品，被譽為最夢幻的聯乘！而且聯乘商品開賣當日，官方網站更一度出現因過多人同時登入而癱瘓，隨即就斷貨了，經此一役，品牌在Lyst中也增加了55%的搜尋次數，年度聯乘當之無愧。

Lyst2022時尚排行榜｜年度手袋：Prada Re-Nylon Re-Edition 2000

Lyst2022時尚排行榜｜年度手袋：Prada Re-Nylon Re-Edition 2000（截自 Prada官網）

最讓人意想不到的是年度手袋竟不是CHANEL、Hermès、Dior等品牌，是由Prada Re-Nylon Re-Edition 2000成為年度手袋！這款手袋是Prada在20多年前曾紅極一時的手袋，重新演繹後讓經典復刻再次走進大眾眼前，而且選用再生尼龍，更注重環保以及更輕便，讓時尚的尼龍腋下包再次風靡全球！而Lyst也統計僅在這個夏天關於腋下包穿搭搜尋率升了131%，年袋手袋非它莫屬！

Lyst2022時尚排行榜｜年度鞋款：Birkenstock Boston

Birkenstock的經典Boston鞋款在過去兩年5次登上Lyst排行榜，它的熱潮不間斷，其原因不僅是耐穿又多元的設計，還有就是不斷與著名品牌合作聯乘，光是今年就已經與Dior、Manolo Blahni、Ader Error等品牌合作商品連番上陣，讓它的熱度一浪接一浪，成為Lyst今年年度鞋款！

Lyst2022時尚排行榜｜年度時裝秀：Balenciaga

Lyst2022時尚排行榜｜年度時裝秀：Balenciaga（Balenciaga 官網）

Balenciaga 第51季時裝秀，再次在Demna Gvasalia親自操刀的高訂系列，不僅由著名模特兒演繹，更找來了品牌50年前的模特兒Danielle Slavik現身，以及丹麥頂級品牌Bang&Olufsen聯名手袋，還有耗時7,500小時的刺繡婚紗等等﹐在時裝秀的24小時內搜尋率達525%，Lyst年度時裝秀絕對非它莫屬！