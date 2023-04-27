老佛爺愛貓獲邀出席Met Gala　曾想與牠結婚、近24億遺產留給牠？

Met Gala｜老佛爺Karl Lagerfeld雖離去我們4年，但仍在時尚界留下影子。每年的萬眾矚目的Met Gala（下周一舉行），今年將以「Karl Lagerfeld: A Line of Beauty」為題，向這位傳奇設計師致敬。老佛爺生前為CHANEL及Fendi的創意總監，與後者合作逾半載，自己亦有創同名品牌，在時尚界舉足輕重。老佛爺的個人形象亦深入民心，低馬尾更是其標誌，但這同時令他一度感煩惱，甚至為外貌執行嚴格保養。以下他日常的4個小事，不知大家會否對其形象改觀？



每次在時裝周看到的老佛爺，都是一身簡潔西裝，戴起型格黑超及皮革手套，並將白髮以髮圈向後梳起，看來嚴肅但紳士。這形象伴隨老佛爺多年，甚至其同名品牌，也將此變成卡通，成為品牌獨有的標誌圖案。不過，為保持形象，老佛爺其實犧牲不少，更一度無奈表示「一輩子都不能換髮型。」

老佛爺Karl Lagerfeld的低馬尾形象伴隨他多年，甚至其同名品牌，也將此變成卡通，成為品牌獨有的標誌圖案。(Getty Images)

老佛爺Karl Lagerfeld也是位美容精？

老佛爺生前非常貪靚，會勤塗護膚品，甚至浴室裡會有護膚品雪櫃，放置大量不同牌子的護膚品，並定期更換，以減少肌膚適應，降低護膚品成效。他的護膚習慣，源自母親的敦促，指其外貌在24歲已達人生巔峰，從今只會走下坡，因此無論如何疲憊，他都堅持睡前洗面，並積極塗乳霜，以保持最佳狀態。

在日常生活中，老佛爺不煙不酒，曾霸氣宣言，「雙手用於繪畫設計，根本沒空餘取菸，也抽不出時間喝酒，平日會倒頭就睡。」他亦不喝咖啡，雖愛加工甜味劑食物，但認為連吃3天，自己會再度上癒，因此戒掉足有13年，更不食朱古力逾30年，為形象嚴謹規管自己的飲食，曾表示「既然減肥成功，千萬不能復胖。」而天然蔗糖便是他的安慰食物，會將水煮雪梨和蘋果，配搭不加牛奶的高蛋白奶昔，作每天的早餐。

老佛爺Karl Lagerfeld生前非常貪靚。(Getty Images)

老佛爺Karl Lagerfeld曾對低馬尾形象感困擾

至於低馬尾造型，老佛爺的形象及公共傳播副總裁Caroline Lebar曾提到，原來老佛爺初時這樣做，其實只為方便工作，但沒想到其後竟成他的特徵。他曾想過改變風格，但當時與另一品牌Elizabeth Arden合作時，對方團隊成員直言或會令往後發展不利，因此他最終打消念頭。Caroline憶述，老佛爺當時一度感困擾，問她「我現在一輩子都不能換髮型？」不過他很快便習慣，更曾在雜誌訪問中，表示不愛散落頭髮，「只要5分鐘我就受不住。」就這樣他的低馬尾形象，維持了43年。

老佛爺初時梳低馬尾，其實只為方便工作。(Getty Images)

老佛爺Karl Lagerfeld愛用彩妝畫草稿？

不少設計師都以鉛筆起稿、勾勒線條，不過熱愛彩妝的老佛爺，則會在構思的過程中，使用眼影及眼線筆等，來繪畫設計，讓心愛的彩妝品，能夠淡化創作時煩惱的感覺。在老佛爺逝世前兩年，曾與澳洲品牌ModelCo合作推出化妝品，得到一致好評，翌年亦秘密與L'Oréal Paris合作，開設「Rock-Chic Style」風格彩妝系列，惜未等到「孩子」面世，老佛爺卻離我們而去。

此外，除了彩妝品，老佛爺曾在雜誌訪問時，指出設計草圖時，絕不能缺少皮手套，「伽如我沒皮革在手上，我實在沒法畫草圖。」他更表示，長手臂在法國代表權力，而戴手套可謁他的手臂看來更修長。

老佛爺曾言愛Choupette的程度，甚至到了想結婚的階段，並以其藍眼睛為靈感，打造以藍色為主的時裝系列。(IG@choupetteofficiel)

老佛爺Karl Lagerfeld想與牠結婚的愛貓

在今年的Met Gala中，老佛爺生前最愛的貓Choupette，也獲邀出席。Choupette是隻白色伯曼貓，自2011年起入住老佛爺家中，由於個性溫馴可愛，漸漸擄獲老佛爺歡心。而老佛爺亦捧牠在手掌心，會帶牠乘私人飛機出遊，旁邊更有兩名貼身女傭，專門照料牠的起居，簡直是「怪獸家長」。除了是老佛爺的繆思，Choupette吸金力也強，老佛爺曾言愛牠的程度，甚至到了想結婚的階段，並以其藍眼睛為靈感，打造以藍色為主的時裝系列。而在牠3歲的那年，更接拍兩個廣告，其中更與植川秀（Shu Uemura）推出聯乘系列，賺約300萬歐元（約2,604萬港元）。

老佛爺曾言望把遺產全留給Choupette，但受法國法律規定，不能讓寵物繼承遺產。因此在老佛爺逝世後，其3億美元（約23.6億港元）淨資產，大部分留給Choupette的管家Françoise Caçote，在有需要時可隨時提取，讓Choupette每日依然享受生活，起床後有人為牠梳毛、按摩和洗眼等。老佛爺還為Choupette留下一幢豪華公寓，裝潢家品全來自高級品牌，更有專屬廚師為牠下廚，實在令人羨慕。

老佛爺Karl Lagerfeld愛貓與植川秀推出聯乘系列，賺約300萬歐元（約2,604萬港元）。(IG@choupetteofficiel)