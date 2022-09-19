16歲做老佛爺寵兒！揉合東方美的袖珍模特戴文青木　為怪異感驕傲

戴文青木｜近年來時尚界著重多元化發展，無論是任何膚色、身型、年齡都可以成為獨當一面的模特兒，改寫既定的印象。每當提及改變時尚界「高瘦平」印象、衝擊傳統審美觀的模特兒，很多人第一時間會想起 Kate Moss，但其實還有一位袖珍超模，揉合東洋與歐美風情的混血臉孔，也是被老佛爺 Karl Lagerfeld 牽著走出來次數多不勝數的模特，她就是「戴文青木」（Devon Aoki）。



戴文青木沒有傳統的美貌，卻擁有一張令人過目難忘的臉孔。(devonaoki@IG)

生於 1982 年的戴文青木，早在13歲已經涉獵時尚圈，她沒有傳統的美貌，卻擁有一張令人過目難忘的臉孔，她繼承著母親的德英混血、父親的日本血統，揉合東方美及歐洲風情的獨特氣質，令她即使擁有168cm，仍能為各大品牌走秀，同時更成為老佛爺生前最喜歡的模特兒。不過年輕時的她，卻因為如此「標奇」的外表、跨種族的家庭背景而失去自信，更一度認為自己是「異類」， 不時質疑自我的價值，幸好在13歲那年遇上「時裝」而改寫了她一生。

戴文青木父母。(devonaoki@IG)

時尚給了我勇氣，讓我為自己的與眾不同感到驕傲，而非渴望被他人接受。 戴文青木

戴文青木在13歲那年，媽媽不忍女兒經常自我質疑，於是主動讓戴文青木接觸時尚，並為她安排拍攝工作，她的契媽也將她介紹給Kate Moss認識。同年，她已經為 Jeremy Scott、Vivienne Westwood 走秀，正式開展她的超模之路。戴文青木與 Kate Moss 雖然相差8年，但二人不約而同地為時尚圈帶來衝擊，二人都擁有現時俗稱的「厭世」臉孔，展現出獨特怪誕的氣質，她們在伸展台上爆發力十足，呈現出非一般的壓場氣焰。

戴文青木由16歲開始，多年以來一直都是老佛爺的寵兒。（視覺中國）

其後一年戴文青木正式加入英國 Storm 模特兒經紀公司，只是短短兩年間，在各大奢侈品牌的時裝秀都會找到戴文青木的身影，Chanel、YSL、Fendi 都被她的魅力吸引到，只有16歲的她更取代一代名模 Naomi Campbell，成為 Versace 的代言人。之後的 Chanel 時裝秀上，老佛爺 Karl Lagerfeld 不時會在謝幕時牽著戴文青木走出來，歷年次數多不勝數，可見她在老佛爺心目中的地位超然。

戴木青文曾在訪問中重提首次到Chanel試鏡的尷尬場面，透露當年還是學生的她背著書包就上去，周遭的工作人員都感到莫名其妙：「幸好 Karl在我身上找到了其他人沒有發現的特質，我一輩子都對他心存感激。」

1997年 Nick Knight 為戴文青木拍攝的異形照。(visionaireworld 官網)

你必須有自己的個性，我不喜歡被當作白布或衣架子，因為我是個有思想、有生命的個體，而非任人置入擺佈的物件。 戴文青木

戴木青木參與電影《狂野時速2》拍攝。(《狂野時速2》劇照)

有人說模特兒的世界很短暫，很快就會被淘汰，因此不少模特兒都會發掘自己其他的潛能，向多方面發展。在2003年，正值花樣年華的戴木青木，由伸展台走入大銀幕，參與電影拍攝，《狂野時速2》、《高校女特務 D.E.B.S》及《罪惡城 Sin City》，除了因為亮眼的造型非常吸睛之外，她也十分投入自己的角色，原來不會開車的戴文青木，為了拍《狂野時速2》去考駕照，甚至參加專業賽車速成班。

2011年戴文青木與男友 James Bailey 結婚，婚後誕下3位可愛的兒女。(devonaoki@IG)

到2011年，戴文青木與男友 James Bailey 結婚，婚後誕下3個可愛的兒女，之後她便淡出演藝、模特兒的事業。直到2017年在好友 Jeremy Scott 的邀請下，戴文青木重出江湖，為 Moschino 2017 度假系列走秀，在最後二人牽手謝幕，讓台下的觀眾見證著他們10多年的友誼。

好友 Jeremy Scott 的邀請下戴文青木重出江湖。(Getty Image)