叱吒時裝界半世紀，老佛爺Karl Lagerfeld昨日辭世，享年85歲。

Karl Lagerfeld的招牌造型，不少人都會想到其白髮馬尾，以及神秘的黑色太陽眼鏡。(Getty Images)

擁有創意時尚觸角的Karl Lagerfeld，曾為法國品牌CHANEL注入活力元素，打造成別樹一格的高級訂製服品牌，其後更擔任Fendi和同名品牌的設計師，深受時裝界敬仰。過去他個性大膽敢言，曾自稱「其他設計師都討厭我」，但見其默默耕耘的努力和成績，讓人不得不佩服他的才華，認為這是他的個人特色和哲學。

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Karl Lagerfeld的招牌造型，不少人都會想到其白髮馬尾，以及神秘的黑色太陽眼鏡，對「美」有自己看法。除服飾外，貪「美」的他亦關注保養，多年來未見非常明顯細紋，看來精神奕奕，不像是位80多歲的老人。對於這個凍齡秘密，他曾接受雜誌訪問，並大方談論這方面的心得。

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若你不會永遠吃同一種東西，那為何讓皮膚使用同一乳霜？ Karl Lagerfeld（老佛爺）

睡前一定要洗面、勤換護膚品

每天工作後回家，心態便會懶下來，但Karl Lagerfeld堅持，睡前都會洗面和塗抹護膚品。他表示，這個習慣源自母親的敦促，「我在24歲時，她指我已經到達人生顛峰，從今以後只會開始走下坡，所以要養成睡前洗面的習慣，還邊拍桌子再三提醒，『絕對，不要，沒洗面，就睡覺，你，要，洗，面！』」

自此，他每晚都會洗面，並塗抹乳霜滋潤肌膚。他更在浴室放置雪櫃，專門盛裝護膚品，所使用的品牌多不勝數，因他認為護膚品要常更換，「若你不會永遠吃同一種東西，那為何讓皮膚使用同一乳霜？」他亦不使用防曬乳，免得接觸太多化學物品。

謝絕加工甜味劑 30年沒吃朱古力

減肥是不少人畢生目標，Karl Lagerfeld亦然，他其中一個減肥方法，便是戒吃加工的甜味劑，更表示足有13年沒有再食，「既然減肥成功，千萬不能復胖」，認為如果連續吃足3天，自己定會再度上癮。雖然他沒有吃朱古力逾30年，但仍會照吃甜食，並選擇醫生推薦的水煮生果，如雪梨和蘋果等，配搭不加牛奶的高蛋白奶昔，作為每天的早餐，「早上不能吃鹽，但可以吃天然蔗糖。」

對我來說，我的雙手是用於繪畫設計圖，根本沒多餘的手去拿根菸，我也撥不出時間喝酒，因為我倒頭就睡。 Karl Lagerfeld（老佛爺）

「我的雙手是用於畫設計圖，沒多餘的手去拿根菸。」(Getty Images) 從來不煙不酒 不少藝術家都會從品酒中獲取靈感，然而Karl Lagerfeld卻沒有菸酒的習慣，「我連咖啡都不喝，這多少對保養有些幫助。」雖是不反對抽煙的人，但他認為自己沒有閒餘時間，氣勢凜然表示「對我來說，我的雙手是用於繪畫設計圖，根本沒多餘的手去拿根菸，我也撥不出時間喝酒，因為我倒頭就睡。」

老佛爺的招牌馬尾，也許跟護膚不無關係。（Getty）

選擇午餐前泡浴 束馬尾為護膚？

不少人喜歡晚上洗澡，洗脫疲勞，但Karl Lagerfeld則會在午餐前泡澡，認為晚上泡澡會使自己更清醒。比起夢幻的泡泡，他更愛使用海鹽泡湯，「泡泡浴是給不知怎麼洗澡的人用，我會在水裡加入法國海鹽，讓肌膚變得柔嫩。」他亦解開會綁馬尾的秘密，指不喜歡頭髮散落臉上，「只要5分鐘我就受不住」，也許正因如此，臉上不易沾到更多細菌，自然也較少有皮膚問題。

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Karl Lagerfeld老佛爺喜歡噴過量的香水，令香氣瀰漫於一室，令他安心。（Getty）

四周只有自己的香味

釋放壓力也是保養的方法之一，Karl Lagerfeld自言喜歡噴灑過量香水，特別是清新的香味，如熨斗燙過床單的味道。不僅洗澡後，他無論是床單、毛巾、浴袍、牛仔褸或襯衫等，都會噴上同款香水，讓同一的味道充滿整個家裡，而統一和熟悉的氣味遍佈四周，會令人感到無比安心，自然身心舒暢，壓力頓時減半。

Karl Lagerfeld曾說，「壓力是人想像出來，但我太切實際，故這種說法根本動搖不到我。」也許是他正面回應人生的態度，讓他一直維持年輕狀態，即便他的離去讓人惋惜，但他的精神和活力，仍刻在每個人的心內，是位值得學傚和敬佩的對象。

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