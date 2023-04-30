泳衣推薦2023｜梨形身材穿這款泳衣易顯五五身！挑選5重點顯腿長

泳衣推薦2023｜泳衣是夏天必買的服飾之一！每當來到夏天，不少人都想享受陽光與海灘，而在出發前一段時間，女生們更會積極減肥，望以最佳狀態示人。很多人選擇泳衣時，由於剪裁較為貼身，故都怕顯胖，有女生早前分享梨形身材的5個顯瘦泳衣款，可讓整體看來比例更好，大家不妨筆記下來。



對於梨形身材的女生而言，一般較注重雙腿比例，特別在穿泳衣時，身上的贅肉更伯無所遁形。有女生透過YouTube頻道「sweetchili218」，發文《微胖梨形選泳衣0失誤》，分享自己日前購買15件泳衣，從而整理出梨形身材或微胖女生，在挑選泳衣時需注意的5點，讓自己看來更為顯瘦，整體視覺比例更好。

泳衣推薦2023｜有女生分享，梨形身材或微胖女生在挑選泳衣時，需注意5點。(YouTube@sweetchili218)

泳衣推薦梨形身材女生必選款一：褲腳剪裁影響腿長比例？

要顯出長腿比例，選擇泳衣時，先要注意褲腳的剪裁角度。她表示，這點非常重要，無論連體或分體泳衣，若然腿型愈粗，泳衣高叉的角度便要愈大，以減少卡肉的問題。有的女生或認為，平口款可以遮肉，但她指出這樣更易勒出大腿肉，看來更顯胖。

泳衣推薦梨形身材女生必選款二：這款泳衣易顯五五身？

不過梨形身材的女生，都會選擇連體泳衣，甚於三點式。不過，她認為分體泳衣會露出腰部，讓視覺重點落在這個身軀最幼的位置，會看來較瘦。她亦指出，梨形身材一般腰部較長，因此泳衣的胸口位置會被扯下，使整體看來更顯五五身。

對於梨形身材女生而言，連體泳衣或不是個好選擇。(IG@jessica.syj)

泳衣推薦梨形身材女生必選款三：A字型裙款遮假胯寬

日常經常久坐，臀部易變更寬，甚至出現假胯寬問題。若想減輕這個問題，她建議下半身可選A字型剪裁的裙子款式，以遮住臀部，同時有效修飾腿形。

泳衣推薦梨形身材女生必選款四：毛巾質感性感泳衣

若然接受度較大，梨形身材女生可選高叉或T形泳褲，這樣會更顯瘦。她解釋，由於大部分泳衣都使用微反光的質料，設計也會較緊，容易顯出膨脹或勒肉的情況。因此選用棉麻或毛巾質感的款式，反而沒有了包裹感覺，還有效修飾假胯寬，穿起來更顯瘦。

泳衣推薦梨形身材女生必選款五：簡潔泳衣款式

由於繁複的圖案設計，更易顯出膨脹感覺，因此選擇純色的泳衣，特別是深色系款式，可以減輕膨脹感覺，看來視覺上變瘦。

泳衣推薦款一：Fendi Embossed Triangle Halterneck Bikini $3,835

泳衣推薦2023｜Fendi Embossed Triangle Halterneck Bikini (NET-A-PORTER)

若然喜歡簡直款式，可選Fendi的泳衣，以低調的標誌暗花，減少沉悶感覺。泳褲兩側以綁帶方式，減少包覆的感覺，讓雙腿更顯修長。

泳衣推薦款二：Hunza G Paige Cutout Embellished Two-tone Seersucker Swimsuit $1,300

泳衣推薦2023｜Hunza G Paige Cutout Embellished Two-tone Seersucker Swimsuit (NET-A-PORTER)

這款泳衣充滿海洋感覺，運用同色調配搭，增添層次及活力感覺。泳衣中間以圓扣連接，除了可以遮肚，同時露出腰側，突顯出腰部曲線。加上高叉和織紋設計，顯瘦之餘充滿時尚感。

泳衣推薦款三：Louisa Ballou Cutout Embellished Swimsuit $3,560

泳衣推薦2023｜Louisa Ballou Cutout Embellished Swimsuit (NET-A-PORTER)

今年流行綠色，而墨綠色更可避免膨脹感，增加線條輪廓。這款泳衣帶點小機心，加上高叉設計，展現出性感的魅力，感覺任何身形都很適合穿。

泳衣推薦款四：Versace One Piece Swimsuit $4,372

泳衣推薦2023｜Versace One Piece Swimsuit (24S)

這款泳衣設計較為經典，以平口剪裁增加低調感，並以幼帶設計，不會顯胖。雖然剪裁較簡單，不過標誌金屬扣點綴整體感覺，看來更為高級和優雅。

泳衣推薦款五：Frankies Bikinis x Sydney Sweeney Gemma Wrap One Piece Swimsuit $1,550

泳衣推薦2023｜Frankies Bikinis x Sydney Sweeney Gemma Wrap One Piece Swimsuit (Frankies Bikinis官網)

品牌繼與Gigi Hadid推出聯乘後，早前再與Sydney Sweeney推出全新系列。特別喜歡藍白色混搭，用色比側剛好，不過太過花俏，而可減少沉悶感，予人舒適的觀感。品牌的泳衣設計，都是高叉款式，可讓雙腿更顯修長。

資料來源：YouTube@sweetchili218