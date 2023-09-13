馬甲上衣穿搭｜Y2K最新趨勢戰衣！鄧麗欣、太妍這樣搭顯性感年輕

馬甲上衣穿搭｜今季最為流行的Y2K服飾，莫過於露側腰、同時遮肚腩的馬甲上衣（Corset），較短衫增添若隱若現的玩味，同時斜線更能修飾腰線，視覺上顯瘦，不再只是纖瘦女生的獨有的時尚。無論在今屆的CENTRESTAGE(香港國際時尚匯展)，抑或近年女星出席活動時，都可見馬甲上衣的身影，如韓國女團少女時代隊長太妍、鄧麗欣（Stephy）和李佳芯等，都是擁躉之一。因此，以下推薦10個必學的馬甲上衣穿搭範本，大家不妨參考。



馬甲上衣穿搭1. 太妍解開牛仔褲鈕扣更性感

擁有童顏外貌的太妍，非常適合Y2K的穿搭，不時都見她穿色彩短衫或牛仔闊褲等，展現出青春的街頭時尚。太妍日前以牛仔款背心馬甲，露出小蠻腰，並將高腰牛仔褲解扣翻起來，以展現出更性感的魅力，予人更多的瑕想。

馬甲上衣穿搭｜擁有童顏外貌的太妍，非常適合Y2K的穿搭。(IG@taeyeon_ss)

馬甲上衣穿搭2. 李佳芯襯吊帶紗裙展甜辣魅力

李佳芯最近出席活動，都喜歡露側腰的穿搭。今次她以高領長袖的針織上衣，搭襯甜美的吊帶紗裙，配合辮子頭和蝴蝶結元素，將甜美和型格糅合，締造出獨特的高級街頭時尚。整個造型充滿年輕和自由的魅力，是筆者近期最愛的造型之一。

馬甲上衣穿搭｜李佳芯最近出席活動，都喜歡露側腰的穿搭。(CENTRESTAGE提供)

馬甲上衣穿搭3. 鄧麗欣搭中腰百褶短裙超青春

現年39歲的鄧麗欣，曾以Versace的馬甲上衣，出席電影宣傳活動，並配搭帶有校園風格的直間低腰百褶短裙，散發著年輕少女的氣息。此外，吊帶上的金屬扣，與百褶裙上鈕扣對應，更添和諧和精緻的感覺。

馬甲上衣穿搭｜現年39歲的鄧麗欣，曾以Versace的馬甲上衣，出席電影宣傳活動。(IG@stboo)

馬甲上衣穿搭4. 經典全黑造型

全黑造型簡潔俐落，予人中性型格的魅力，因此配搭黑色皮革西裝褲及手袋，更添造型和諧感，並突出個人性格魅力，打造出「Women in Black」的氣場。

馬甲上衣穿搭｜以全黑造型打造出「Women in Black」的氣場。(Matches Fashion)

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馬甲上衣穿搭5. 皮革撞工裝褲創出型格氣場

馬甲上衣與工裝褲（cargo pants）的氣場相當近似，因此配搭起來更添型格和隨性的感覺。工裝褲今季也是熱門單品之一，以街頭時尚魅力，贏得不少年輕人追捧。

馬甲上衣穿搭｜馬甲上衣與工裝褲（cargo pants）的氣場相當近似。(Farfetch)

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馬甲上衣穿搭6. 暗花線條更修身

馬甲上衣的斜線下擺，能夠修飾身材，因此再運用幾何線條，以暗花設計打造，就能暗中顯瘦，予人纖腰的感覺。可以配襯更多帶線條感的褲子或裙，締造更好的身材比例。

馬甲上衣穿搭｜暗花線條更修身。(Farfetch)

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馬甲上衣穿搭7. 內襯長衫敬發知性氣質

個性較為低調的女生，可以配襯透視內搭，展現出知性優雅的氣質，同時減少過於性感的感覺。長衫可當成裙子穿著，更添悠閒感覺，而這造型更以開叉設計，露出腿形，以減低累贅感覺。

馬甲上衣穿搭｜個性較為低調的女生，可以配襯透視內搭，展現出知性優雅的氣質。(ITeShop)

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馬甲上衣穿搭8. 彩色暈染添年輕活力

若然喜歡陽光活力感覺，可嘗試以T恤設計的馬甲上衣，配襯彩色暈染的低腰mom jeans，締造出中性的型格隨性魅力，同時散發繽紛的年輕感覺。馬甲上衣更以街頭元素的大字母圖案，減少沉悶感覺，整個人展現出精神和充滿能量的氣場。

馬甲上衣穿搭｜若然喜歡陽光活力感覺，可嘗試配襯彩色暈染的低腰mom jeans。(ITeShop)

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馬甲上衣穿搭9. 袖套、皮褲添高級典雅感

經典的馬甲上衣，配搭絨毛質感的袖套設計，看來更具高級感覺。加上黑色皮褲的造型，盡顯高級優雅的魅力。

馬甲上衣穿搭｜經典的馬甲上衣，配搭絨毛質感的袖套設計，看來更具高級感覺。(ITeShop)

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馬甲上衣穿搭10. 西裝超闊褲強調漏斗身材

今個秋冬流行超寬褲管的設計，以誇張的斜線，打造出顯長腿的漏斗身材，而柔軟質感則予人溫婉的感覺，散發知性的女性魅力。闊褲的設計舒適，可以平衡馬甲的緊身感覺，展示出更悠閒的氛圍。

馬甲上衣穿搭｜今個秋冬流行超寬褲管的設計。(Matches Fashion)

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