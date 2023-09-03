必學高跟鞋穿搭！倪晨曦、允兒這樣顯長腿：中長裙較適合低跟款？

高跟鞋穿搭｜為擁有漂亮的大長腿，不少女生都愛穿高跟鞋，鞋櫃內擺著不同高度的款式，在不同時候和場合穿著。不同的鞋跟高度，適合不同的襯搭，若然穿上不對的服飾，或許未能顯出長腿效果，甚至予人衣不稱身的感覺。以下6種高跟鞋穿搭術，能夠視覺上增高顯長腿，大家不妨試試。



高跟鞋穿搭術1. 低跟鞋適合配搭闊褲

近年闊褲穿搭掀起熱潮，不僅較為舒適方便，而且傾斜的剪裁，可以修飾腿形，把重心放在地面。因此，若穿高跟鞋的話，不僅腿形不會被看到，而且影響下半身三角形的比例，或會減少長腿的感覺；若穿低跟鞋的話，則可將焦點放回地上，如slingback能露出腳踝，予人腿幼的感覺。

高跟鞋穿搭｜若以低跟鞋襯搭闊褲的話，可將焦點放回地上，如slingback能露出腳踝，予人腿幼的感覺。(IG@jessica.syj)

高跟鞋穿搭術2. 低跟鞋適合配搭中長裙

中長裙同樣能將焦點放在下半部分，因此可搭同色系的尖頭鞋，強調出腳踝的幼細感覺，同時不會影響下半身的比例，展現出高雅的氛圍。此外，低跟鞋穿著也較舒適，走路時可減低累贅感覺。

高跟鞋穿搭｜中長裙同樣能將焦點放在下半部分，因此可搭同色系的尖頭鞋，強調出腳踝的幼細感覺。(IG@misselvani)

高跟鞋穿搭術3. 中跟鞋適合配搭喇叭褲

中跟鞋的鞋底較高，可提升腳踝的纖幼感覺，若配搭較浮誇的喇趴牛仔褲，可以減少累贅感，締造時尚個性風格。不少人或覺得喇趴褲難駕馭，但其實只要選擇高腰款式，襯搭短衫，可將整個下半身比例提高，加上中跟鞋的高度，便能展現出好身材。

高跟鞋穿搭｜中跟鞋的鞋底較高，可提升腳踝的纖幼感覺，若配搭較浮誇的喇趴牛仔褲，可以減少累贅感，締造時尚個性風格。(IG@bellahadid)

高跟鞋穿搭術4. 中跟鞋適合配搭連身裙

若然喜歡自然甜美的少女感覺，中跟鞋的鞋跟不會太高，以減低強勢的氣場，同時能夠修飾腿形，是個不錯的選擇。因此，配搭碎花連身裙或帶少女感的裙子，可以提升年輕活力的魅力，予人溫婉知性的感覺。

高跟鞋穿搭｜若然喜歡自然甜美的少女感覺，中跟鞋的鞋跟不會太高，以減低強勢的氣場，同時能夠修飾腿形，是個不錯的選擇。(IG@yoona__lim)

高跟鞋穿搭術5. 高跟鞋適合配搭緊身褲

高跟鞋可更顯長腿，因此配搭緊身褲，更顯出和修飾腿形，同時散發強勢的氣場。不少人穿著高跟鞋時，走路重心都會不穩，其實只要把重心放在腳跟，然後再到轉移到腳掌，這樣使力會較少，走路自然更輕鬆。

高跟鞋穿搭｜高跟鞋可更顯長腿，因此配搭緊身褲，更顯出和修飾腿形，同時散發強勢的氣場。(IG@jessica.syj)

高跟鞋穿搭術6. 高跟鞋適合配搭百褶短裙

除了緊身褲，高跟鞋還可搭露出長腿的百褶短裙，而傘形的剪裁，更能遮住較多肉的大腿，提升筷子腿的感覺。同百褶短裙帶有青春少女的魅力，因此穿著時，可平衡高跟鞋的強勢感，展現出可愛的時尚氛圍。