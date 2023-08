鏤空上衣推薦｜Jennie、韓韶禧推動熱潮！$67起精選10款展Y2K型格

鏤空上衣推薦2023|夏天造型當然要展示小性感,因此近期流行的單品,絕對不少得鏤空上衣,既不會露太多肉,予人過於性感浮誇,同時若隱若現的剪裁,更能吸引異性注意。韓國女星們都推動鏤空上衣的熱潮,包括BLACKPINK成員Jennie及韓韶禧等,款式略帶叛逆和型格感覺,非常適合Y2K的風格。以下精選推薦10款鏤空上衣,價錢由約67港元起。



購買方法:ASOS

要符合Y2K的風格,這款便有單肩、露腰和鏤空的元素,於胸口上方挖空,展露出事業線,可營造豐滿的感覺。上衣剪裁較為簡單,但勝在價錢優惠,而且可襯多款服飾,打造多層次的魅力。

鏤空上衣推薦款1. ASOS DESIGN one shoulder cut out crop top in stone (ASOS官網)