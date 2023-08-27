鏤空上衣推薦｜Jennie、韓韶禧推動熱潮！$67起精選10款展Y2K型格

鏤空上衣推薦2023｜夏天造型當然要展示小性感，因此近期流行的單品，絕對不少得鏤空上衣，既不會露太多肉，予人過於性感浮誇，同時若隱若現的剪裁，更能吸引異性注意。韓國女星們都推動鏤空上衣的熱潮，包括BLACKPINK成員Jennie及韓韶禧等，款式略帶叛逆和型格感覺，非常適合Y2K的風格。以下精選推薦10款鏤空上衣，價錢由約67港元起。



鏤空上衣推薦2023｜韓韶禧(圖左)、Jennie(圖右)推動鏤空上衣熱潮，並以復古風格襟章和心型圖案，展示Y2K的型格。(IG@xeesoxee & jennierubyjane)

鏤空上衣推薦款1. ASOS DESIGN one shoulder cut out crop top in stone $67（原價$145）

購買方法：ASOS

要符合Y2K的風格，這款便有單肩、露腰和鏤空的元素，於胸口上方挖空，展露出事業線，可營造豐滿的感覺。上衣剪裁較為簡單，但勝在價錢優惠，而且可襯多款服飾，打造多層次的魅力。

鏤空上衣推薦款1. ASOS DESIGN one shoulder cut out crop top in stone (ASOS官網)

鏤空上衣推薦款2. ASOS DESIGN one shoulder sun top with front knot detail in lilac $84（原價$167）

購買方法：ASOS

為減少沉悶感覺，上衣以打結的設計，增添型格感覺，同時弄出來的皺褶，帶有女性魅力，結合出甜辣風格。這款以柔和的紫色為主，可襯出多巴胺造型，加上小露腰的剪裁，襯搭高腰牛仔褲，展現出美好的身段。

鏤空上衣推薦款2. ASOS DESIGN one shoulder sun top with front knot detail in lilac (ASOS官網)

鏤空上衣推薦款3. American Eagle AE 鏤空正面綁結T恤 $114（原價$190）

購買方法：American Eagle

充滿知性和個性魅力的款式，特別在胸口中間位置，打造出葫蘆形曲線，並配襯綁結肩帶，性感同時不失優雅。上衣特別以羅紋棉混紡，更添女性的氛圍，同時可修飾身形，提升曲線感覺。

鏤空上衣推薦款3. American Eagle AE 鏤空正面綁結T恤 (American Eagle官網)

鏤空上衣推薦款4. Love, Bonito Maddi Knit Twist Front Top $235

購買方法：Love, Bonito

若然喜歡低調的話，可選擇這款上衣，除了優雅的針織設計，前方更特意扭轉，提升玩味的活力，加上短袖的兩件設計，減少露出膚色，非常適合個性內斂、但想嘗試小清新性感的女生。

鏤空上衣推薦款4. Love, Bonito Maddi Knit Twist Front Top (Love, Bonito官網)

鏤空上衣推薦款5. Love, Bonito Suzanne Textured Cotton Crop Top $235

購買方法：Love, Bonito

這款上衣帶有小女孩感覺，以白色透薄材質，打造輕逸的感覺，而領口的索繩設計，可以塑造皺褶和蝴褓結，若配襯高腰百褶裙，更適合時下流行的芭蕾舞伶風格。此外，衣服下襬的設計，亦能修飾小胃腩，並有豐胸的視覺效果。

鏤空上衣推薦款5. Love, Bonito Suzanne Textured Cotton Crop Top (Love, Bonito官網)

鏤空上衣推薦款6. adidas Original ‘centre stage’ cut out crop top in black $423

購買方法：ASOS

上衣以緊身設計，並以超大的鏤空設計，展現健康性感和型格。除了左胸口位置的標誌，兩側特別以標誌性的三間圖案，修飾身體曲線，視覺上更顯瘦。

鏤空上衣推薦款6. adidas Original ‘centre stage’ cut out crop top in black (ASOS官網)

鏤空上衣推薦款7. Nike Jordan Sport 女子短版上衣 $429

購買方法：Nike

上衣後方設有拉鏈，以方便穿著，配合運動元素的設計和材質，更添活力性感的感覺。這款特以小企領設計，可以拉高身形比例，視覺上更顯瘦，加上較暗沉的靛色設計，適合低調的女生。

鏤空上衣推薦款7. Nike Jordan Sport 女子短版上衣 (Nike官網)

鏤空上衣推薦款8. adidas by Stella McCartney Truepurpose 瑜伽針織短身上衣 $489（原價$699）

購買方法：adidas

相較胸口的鏤空設計，偶爾展示一下小蠻腰，別具新鮮的性感魅力。品牌結合時尚牌Stella McCartney打造的瑜伽上衣，採用彈性無縫結構，觸感舒適自在，同時適合運動時穿著。

鏤空上衣推薦款8. adidas by Stella McCartney Truepurpose 瑜伽針織短身上衣 (adidas官網)

鏤空上衣推薦款9. Dion Lee Cutout Ribbed Jersey Tank $3,440

購買方法：NET-A-PORTER

小背心是夏天必備的單品，而這款特別以不同的織紋，設計出方形圖案，為淨色的背心，增添細緻和活力感覺，而前方的鏤空剪裁，不會過於性感，適合低調的女生。

鏤空上衣推薦款9. Dion Lee Cutout Ribbed Jersey Tank (NET-A-PORTER官網)

鏤空上衣推薦款10. Self-Portrait Crystal-embellished Cutout Ribbed-knit Top $3,700

購買方法：NET-A-PORTER

若然出席特別的活動或宴會，這款上衣的領口綴以閃石，並以不同大小，展現精緻和優雅的感覺。上衣同時以羅紋設計，提升知性女生的魅力，配搭珍珠和閃石等飾品，盡顯華麗典雅的氛圍。