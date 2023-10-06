Jennie新歌造型還原《美少女戰士》！芭蕾舞風服飾非來自CHANEL？

BLACKPINK Jennie｜韓國BLACKPINK在續約話題上引起熱議之際，成員Jennie事隔約4年，今日（6日）正午釋出全新個人單曲〈You & Me〉，以華麗的芭蕾舞風造型，在皎月背景前與男伴跳舞，締造浪漫優雅的氛圍。在影片內可見Jennie換上黑色及紅色裙款，長髮紮起孖辮，令人不禁聯想起九十後的童年回憶卡通 —— 《美少女戰士》內的女主角月野兔！



BLACKPINK Jennie穿上越南小眾品牌Fancì Club的紅色入膊背心，上面以疊層方式，縫上皺褶布帶，看來就像花卉般，綻放出艷麗的醉人魅力。(IG@fanci.club)

越南小眾品牌打造小公主造型

BLACKPINK四人近年各自推出歌曲，Jennie為首位進行個人活動的成員，以單曲〈SOLO〉嬴得各方掌聲，更助團隊人氣更上一層。4年後，她今日再出新歌〈You & Me〉，一貫近期演唱會常見的芭蕾舞風格，她穿上越南小眾品牌Fancì Club的紅色入膊背心，上面以疊層方式，縫上皺褶布帶，看來就像花卉般，綻放出艷麗的醉人魅力。而鞋子則為NODALETO的瑪麗珍鞋（Mary Jane），十足小公主的感覺。

另一套則為黑色一字肩上衣，同樣以皺褶修飾領口，配搭華麗珠片，展示閃耀光芒。(〈You & Me〉舞蹈影片截圖)

另一套則為黑色一字肩上衣，同樣以皺褶修飾領口，配搭華麗珠片，展示閃耀光芒。Jennie髮型亦以孖辮為主，髮束特別以整齊的大波浪卷，營造漫畫風格，讓Jennie看來就像位從漫畫走出來的女神般，散發神秘浪漫的吸引力。

BLACKPINK Jennie新歌造型靈感，真的與《美少女戰士》有關！(〈You & Me〉舞蹈影片截圖 & IG@jennierubyjane)

這兩個華麗的芭蕾舞風造型，配搭月亮的襯托，令人邊看影片時，腦海內邊想到月野兔，在與男伴剪影一同跳舞時特別有感。原來影片的造型靈感，真的與《美少女戰士》有關！Jennie單曲封面的人物設計，便是由《美少女戰士》創作者武內直子（Takeuchi Naoko）親手繪製。

BLACKPINK Jennie這次造型就像是從《美少女戰士》漫畫走出來的月野兔！(〈You & Me〉舞蹈影片截圖)

而適逢漫畫推出30周年慶，CHANEL早前聯手於東京的Chanel 2023 Métiers d'art工坊展出多套夢幻的《美少女戰士》禮服，被喻為「人間香奈兒」的Jennie，更穿著拍攝雜誌封面，引起無數話題。或許因該次機遇，促使Jennie這次與武內直子合作，創作出真人版的「美少女戰士」。