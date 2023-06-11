Balletcore意思｜Balletcore穿搭超Y2K？Jennie 10造型展芭蕾舞風

Balletcore意思是？Balletcore穿搭你懂嗎？「Balletcore」是今年時尚圈最熱門的話題，甚至有趕超Y2K的趨勢，而這風格指的是將芭蕾舞者的服飾加上日常穿搭中，或是將其中的重點元素重現。如果還是覺得很抽象，那麼BLACKPINK Jennie的多個演唱會造型就是最好詮釋，但其實追溯起這款風格Jennie並非第一人，不過的確是她把這股Balletcore Style（芭蕾舞風）帶起來。而這「Balletcore」是如何興起？Jennie又有哪些經典「Balletcore」造型呢？



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Balletcore意思是？Balletcore穿搭的主要元素

「Balletcore」的重點元素，主要是用芭蕾舞鞋、蝴蝶結、紗裙、緊身褲（Leggings）、泡泡襪套、緊身上衣等，都是充滿優雅、柔美氣息，同時突題女性獨有的魅力。但這種「Balletcore」穿搭並不是指把上述的元素全都是穿戴身上，而透過與日常服飾混搭，把它變成休閑假日時最亮眼的穿搭。

「Balletcore」2022春夏時裝秀再度掀起

「Balletcore」最風行於2022春夏時裝秀上，Miu Miu、 Simone Rocha、Molly Goddard等品牌，都不約而同融入了芭蕾舞者服飾的元素，其片以芭蕾舞鞋最為引人注目。再追溯久遠一點，芭蕾舞服裝是不少時尚服飾的靈感來源，像是在1900年代的禮服採用薄紗和雪紡這類薄透的布料，此外禮服中的緊身胸衣也讓人聯想至芭蕾舞服，目的都是將女性的優雅發揮得更淋漓盡致。

BLACKPINK Jennie Balletcore穿搭造型1. yuhan wang黑色蕾絲造型

而將「Balletcore」熱潮挾起，正正是BLACKPINK Jennie於 2023世界巡迴演唱會中，首次演繹個人單曲《You and Me》時，以來自yuhan wang品牌的Floral Flocked全身黑色的蕾絲薄紗裙、手套及襪套現身，配上jeffreycampbell的瑪莉珍鞋，當時與舞者呈現了一段雙人舞，成了演唱會的亮點之一。也是這次之後，「Balletcore」服裝成了Jennie演唱會中常中的穿搭。

BLACKPINK Jennie Balletcore穿搭造型2. CHANEL黑白山茶花造型

BLACKPINK Jennie最讓人印象深刻的一套「Balletcore」造型，定必是以CHANEL的白色山茶花蕾絲芭蕾裙，這個造型是品牌創意總監Virginie Viard及團隊為她特別訂製，不愧是「人間香奈兒」。芭蕾裙以平口低胸設計再飾上荷葉邊，腰間是帶有山茶花的黑色緞面蝴蝶結，再配上同樣是CHANEL的瑪麗珍鞋、黑色手套和純白色襪套，優雅又充滿氣質。

BLACKPINK Jennie Balletcore穿搭造型3. Urban Outfitters深綠色造型

以Urban Outfitters的深綠色絲綢背心，配上同色的高開叉蓬鬆短裙、深藍色泡泡襪套及銀色亮片面的瑪莉珍鞋，頭髮是深綠色緞帶綁上蝴蝶結，營造出Y2K復古風「Balletcore」造型，又有屬於Jennie的小性感！

BLACKPINK Jennie Balletcore穿搭4. Zemeta淺啡色造型

Jennie不僅能駕馭深色的造型，柔和的淺色系同樣可以，在早前的墨西哥站的演唱會中，她就以一身Zemeta的淺啡色抹胸上衣及同色系的紗裙現身，抹胸上衣還飾有立體玫瑰花，紗裙同樣以高開叉設計，這一套造型性感同時帶有溫柔韻味，很適合Jennie！

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