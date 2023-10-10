Gucci添「泰國第一神顏」為家族成員！人美心善、7招練22吋螞蟻腰

Gucci首位泰國品牌大使出爐！由品牌多年摰友Davika Hoorne，擔任時尚美妝的代言人。被喻為「泰國第一神顏」的Davika，穿起米色及紅白造型，搭襯Horsebit手袋，展現出優雅大方的魅力。隨韓流堀起，近年泰劇同樣得到不少關注，其Davika的典雅美貌，更得到各大時尚品牌青睞，曾為Gucci踏上時裝周舞台，除此之外她還有著以下這些魅力之處！



現年31歲的Davika，為泰國和比利時的混血兒，擁有典型美女的長相、逾170厘米高及22吋纖腰，曾兩度入選「全球百大美女」排行榜。她於17歲時透過模特兒入行，其後接拍多部電影，如《突然20歲》、創10億票房紀錄的《淒厲人妻》，以及夥拍男神Bright的《天星之愛》，因俊男美女的賞心悅目畫面，引起不少熱議。此前她更憑《戀愛病發》（Heart Attack），奪得第25屆金天鵝獎影后。

Davika Hoorne擔任Gucci泰國首位時裝及美妝的代言人。(Gucci提供)

Davika曾亮相巴黎及米蘭時裝周

認識泰國演藝圈的人，都知道Davika知名度超高，其社交媒體擁逾1,790萬粉絲，事業更有成，曾為Michael Kors和Fendi行騷，早年晉身歐美市場，亮相巴黎及米蘭時裝周，知名度一再躍升。她亦開拓事業，分別於2005年及2019年，開設網紅咖啡廳及服飾品牌，得到不俗的成績。個性隨和的她，亦於2018年大方承認戀愛，與泰國影帝Chantavit Dhanasevi交往，至今感情依然穩定，可謂愛情事業兩得意。

Davika於2018年大方承認戀愛，與泰國影帝Chantavit Dhanasevi交往。(IG@davikah)

Davika曾為支持癌症病人而剪短髮

雖然Davika是人生贏家，但她個性友善、有愛心，熱心公益工作，曾幫助派發防疫包，亦會參與野生救援行動，更為支持癌症病人而剪短髮，直接身體力行。

Davika曾為支持癌症病人而剪短髮。(IG@davikah)

Davika靠7招練出22吋螞蟻腰

除了外貌，她曾公開量度自己有22吋螞蟻腰，對身材管理非常嚴謹。例如在飲食方面，她會實行「168飲食法」，每天亦會飲1.5至2公升水分；而在運動方面，她會晨跑3至4公里，亦會靠普拉提、泰拳和呼拉圈，來鍛鍊身形曲線，更依照健身教練的運動菜單，進行帶氧及負重訓練，不僅能夠瘦身，也能改善身體姿勢，減少疲倦感覺。