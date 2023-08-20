Gucci手袋｜5款不能錯過奶油白手袋 迷你水桶袋 低調優雅肩揹包

Gucci手袋推介｜如棉花般純淨的白色手袋，時尚百搭，總是讓人無法抗拒，一直是不少女生選擇手袋時的大熱色。Gucci早前推出的一系列手袋中，以奶油白色皮革款最為突出，尤其是GG Marmont Mini和Gucci Blondie，更是無法忽視，這次《01女生》為大家集合了5款Gucci不能錯過的新款白色手袋。



Gucci白色手袋推介1. GG Marmont Mini Shoulder Bag HK$17,500

購買方法：Net-A-Porter

Gucci GG Marmont Mini Shoulder Bag憑藉經典的絎縫布料及雙G標誌，一直是人氣手袋，這次所以推出全新純白色調手袋，除了換上白色皮革外，也將配件換成白色琺瑯黃銅，使手袋變得如雪般純淨。此外手袋備有1條垂直為26cm長的白色鏈條肩帶，以及1條垂直為36cm的織帶肩帶，可因應穿搭變換不同揹法。

Gucci白色手袋推介1. GG Marmont Mini Shoulder Bag HK$17,500（Gucci官網）

Gucci白色手袋推介2. Gucci Blondie Small Shoulder Bag HK$12,800

購買方法：Net-A-Porter

Gucci的Small Shoulder Bag，是Gucci Blondie系列的經典作品之一，以實用、設計時尚和低調，一直備受大眾歡迎。而這款手袋換上優雅的奶油白色皮革，而品牌的圓形Interlocking G標誌和手袋袋側流蘇細節，也是換成了同色系的皮革呈現，透過低調的設計，帶來最讓人無法忽視的優雅大方。

Gucci白色手袋推介2. Gucci Blondie Small Shoulder Bag HK$12,800（Gucci官網）

Gucci白色手袋推介3. Gucci Blondie Small Tote Bag HK$28,000

實用的手提袋，是不少上班族女生的首選！Gucci Blondie系列中的小型手提袋，為換上了白色皮革，配上同色系的圓形Interlocking G標誌，低調地優雅。此外，這款手袋雖是小型，但尺寸為11.8x9.4吋x2.4吋，是相當實用，而且備有除了可挽外，讓備有一條垂直長度為11.8吋鏈條肩帶，有更多不同揹法，同時為斯文的手袋增添個性和俐落感。

Gucci白色手袋推介3. Gucci Blondie Small Tote Bag HK$28,000（Gucci官網）

Gucci白色手袋推介4. GUCCI BLONDIE迷你水桶袋 HK$11,500

水桶袋以獨特的外型，和時尚百搭的特性，一直是女生們最愛的手袋款式之一。Gucci Blondie系列的迷你水桶袋，被品牌稱為最為大膽的設計，手袋同樣秉承含蓄低調的風格，配上純白色水桶袋外型、圓形Interlocking G皮革貼飾和流蘇，種種細節使手袋成為矚目焦點。手袋除了可手挽外，還配有一條可拆式的銀色鏈條肩帶，使手袋更添個性。

Gucci白色手袋推介4. GUCCI BLONDIE迷你水桶袋 HK$11,500（Gucci官網）

Gucci白色手袋推介5. PETITE GG MINI SHOULDER BAG HK$ 18,500

購買方法：Net-A-Porter

Gucci的Petite GG迷你肩揹袋，外型方方正正，且是以白色皮革製成，融入鈀金色配件，設計高雅時尚！這款手袋的雙G標誌亦做了迷你的設計，小小的一個，更精緻迷人。手袋的手提位是放在手袋頂部，更加的典雅，還備有可拆式鏈條肩帶，方便不同場合變換造型使用。