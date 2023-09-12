唇膏推薦2023｜Gucci、NARS 7款霧面唇膏推介 不顯唇紋不沾染

霧面唇膏推薦｜即將踏入秋冬，除了衫褲要換季，妝容也需要，想在妝容上增添秋冬氣息，不妨換上霧面唇膏。霧面質感唇妝令妝容頓時充滿柔霧高級感，秋冬感滿滿！各大美妝品牌都推出了各式各樣霧面唇膏，不脫妝、不暈染、不顯唇紋，《01女生》立即為大家盤點7款霧面唇膏推薦，立即看看！



霧面唇膏推薦：Burberry Kisses 霧柔唇露 HK$330

這款 Kisses 霧柔唇露是Burberry推出的首款液態唇膏，唇膏採用長效純素配方，加上揉合了高嶺土和超微細球形粉末，呈現出柔和霧面妝感，高度顯色色調，持久鎖色，可以維持到6小時不脫妝、不暈染，配方亦加入了富含維他命F的紅花籽油，有助修復唇部的保護屏障。

霧面唇膏推薦：Burberry Kisses 霧柔唇露（Burberry 提供）

這款 Kisses 霧柔唇露是Burberry推出的首款液態唇膏，唇膏採用長效純素配方，加上揉合了高嶺土和超微細球形粉末，呈現出柔和霧面妝感。（Burberry 提供）

霧面唇膏推薦：Gucci Rouge à Lèvres Mat唇膏 HK$375

購買方法：GUCCI｜Harrods

Gucci Rouge à Lèvres Mat唇膏採用了獨特配方，揉合油分、豐富色彩和凝膠蠟，帶來猶如絲絨般的柔軟啞光效果，打造出絲滑啞緻的持久妝效。

霧面唇膏推薦：Gucci Rouge à Lèvres Mat唇膏 HK$375（Gucci 提供）

霧面唇膏推薦：Benefit Plushtint 絲絨柔霧唇釉 HK$215

購買方法：SEPHORA

Benefit 新推出的 Plushtint 絲絨柔霧唇釉，柔霧質感為女生們帶來充滿奢華感的絨霧雙唇。產品含有3大護唇成分，有助為雙唇帶來全天候保濕滋潤效果，同時有助撫平唇部細紋。

霧面唇膏推薦：Benefit Plushtint 絲絨柔霧唇釉 HK$215 （benefitcosmeticshk＠IG）

霧面唇膏推薦：shu uemura植村秀 無色限柔霧潤唇膏 HK$330

shu uemura植村秀全新推出的無色限柔霧潤唇膏，尤其適合在上唇妝前使用，透過天然日式養護成分，為雙唇打造出自然霧光柔霧唇，有助為唇部保濕及遮蓋唇紋。使用霧面唇彩前，塗上這款無色限柔霧潤唇膏作打底之用，可以令霧面唇妝更持久服貼，輕鬆打造零油感柔霧唇妝。

霧面唇膏推薦：shu uemura植村秀 無色限柔霧潤唇膏 HK$260（shu uemura植村秀 提供）

霧面唇膏推薦：NARS POWERMATTE 玩魅啞緻唇膏 HK$280

購買方法：SEPHORA｜Strawberrynet｜Harrods｜Look Fantastic｜Selfridges

NARS POWERMATTE 玩魅啞緻唇膏配方蘊含強效量色複合物 (Power Pigment Complex) ，色彩濃郁奪目，配合高度順滑感，不顯唇紋亦不沾染！

霧面唇膏推薦：NARS POWERMATTE 玩魅啞緻唇膏 HK$280（NARS 提供）

霧面唇膏推薦：TOM FORD LIP COLOR MATTE HK$505

購買方法：Strawberrynet｜Harrods｜Selfridges

TOM FORD 推出的 Lip Color Matte，有助滋潤雙唇之外，柔潤霧面質感更加令女生們輕易地塗抹上唇。產品顯色度高，亦加入了洋甘菊花油，有助增加唇膏色調的色澤飽滿度。

霧面唇膏推薦：TOM FORD LIP COLOR MATTE HK$505（TOM FORD）

霧面唇膏推薦：LAURA MERCIER 啞緻絲絨唇膏 HK$280

購買方法：Strawberrynet

LAURA MERCIER 推出的啞緻絲絨唇膏，透過結合霧光粉末及柔滑滋潤成分，打造出柔霧唇妝，同時令雙唇全日也感到柔軟舒適，不會感覺乾燥或出現唇紋。產品擁有24種色調，創造出無極限奪目唇妝。