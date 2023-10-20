CHANEL全新系列延續多巴胺熱潮！5造型重點、毛茸袋散發甜美氛圍

CHANEL每次推出新品，都會吸引大量關注。最新推出的Coco Neige系列，邀請Johnny Depp女兒Lily-Rose Depp擔任形象拍攝，以溜冰運動造型，為沉靜的冬季中，帶來溫暖及歡愉活力。以下整理最新系列5大造型重點，同時盤點系列新袋，粉絲們不容錯過！



早前擔任Netflix劇集《The Idol》女主角的Lily-Rose Depp，成為CHANEL最新系列形象照的新面孔。整個Coco Neige系列，大部分以黑白色調的Quiet Luxury為主，給人簡約舒適的魅力，並透過以下5個造型重點，為整體帶來活力型格的氣息，而且個性亦鮮明顯見。

早前擔任Netflix劇集《The Idol》女主角的Lily-Rose Depp，成為CHANEL最新系列形象照的新面孔。(CHANEL提供)

CHANEL Coco Neige造型重點1. 延續多巴胺熱潮

多巴胺風格的活力色彩，令人看後不禁感到歡樂，秋冬季繼續注入這元素，可見黑白色調造型，都夾雜一點桃紅點綴，讓整體更加鮮明而不浮誇。除了服飾，這系列還有桃紅色的飾品和鞋履，可以一個較低調的形式，展示多巴胺的歡樂氣氛。

CHANEL Coco Neige造型重點1. 延續多巴胺熱潮 (CHANEL提供)

CHANEL Coco Neige造型重點2. 毛茸溫暖舒適感

每逢冬天必備的單品，便是一件毛茸茸的泰迪熊大衣。整個Coco Neige系列，包括不同針織的款式，亦運用多種毛絨的衣料，讓穿著時感到舒適。

CHANEL Coco Neige造型重點2. 毛茸溫暖舒適感 (CHANEL提供)

CHANEL Coco Neige造型重點3. 注入運動元素

秋冬總帶有慵懶感覺，因此CHANEL特別注入運動元素，讓整個造型能夠提一提神，展現出型格時尚。

CHANEL Coco Neige造型重點4. 花紋圖案

為提升活力感覺，Coco Neige系列設有復古印花圖案的款式，以CHANEL多年來眾多的雙C標誌，以拼湊方式展示，散發優雅華麗的感覺。印花圖案今季超流行，多個品牌也有用到這元素，非常值得關注。

CHANEL Coco Neige造型重點4. 花紋圖案 (CHANEL提供)

CHANEL Coco Neige造型重點5. 亮澤面料

要低調而散發光芒，銀色和亮面的布料，色澤偏向自然柔和，同時可以反射部分光線，呈現微亮的感覺。今季亦適合銀器等配搭，優雅之餘，亦帶有未來感，展現出Y2K的時尚，增添年輕感覺。

CHANEL Coco Neige造型重點5. 亮澤面料 (CHANEL提供)

此外，這系列的手袋亦很吸引，不僅有毛茸設計的格紋水桶袋，也有桃紅色毛茸及銀色口金包，特別喜歡它的小背囊，容量較多之餘，標誌性菱格紋配金屬鏈帶，看來非常經典易搭，適合配襯不少悠閒的造型。