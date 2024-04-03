芭蕾舞風熱潮不斷！蝴蝶結耳環7大推薦：CHANEL精緻、Miu Miu甜美

「蝴蝶結」這個夢幻又充滿少女心的元素，一直備受女生們喜愛，加上近年「Y2K風」盛行，蝴蝶結更是穿搭重點元素之一。但對於平日喜歡簡約低調的女生來說，Y2K穿搭一時難以跟上，不過可以嘗試從配年融合蝴蝶結元素，簡單又精緻，即使在日常穿搭中加入也不顯突兀。《01女生》為大家集合了7款精緻蝴蝶結耳環，都是低調又迷人的款式！



蝴蝶結耳環推薦1. Swarovski Volta 耳釘 HK$1,250

Swarovski的Volta耳釘，造型以緞帶綁成蝴蝶結的設計，有著飄揚動態感，猶如禮物般。耳環選用玫瑰金色，以鑲鑽工藝固定一整列閃亮的透明仿水晶，透明主石成為點睛之筆，這對耳釘能為整體造型更添優雅，也是浪漫禮物的首選。

蝴蝶結耳環推薦1. Swarovski Volta 耳釘 HK$1,250（Swarovski）

蝴蝶結耳環推薦1. Swarovski Volta 耳釘 HK$1,250（Swarovski）

蝴蝶結耳環推薦2. CHANEL 飾釘耳環 HK$7,800

CHANEL的這款蝴蝶結耳環，以金屬材質製作而成，蝴蝶結以仿扭紋繩結綁成，上面隨意飾上粉色琉璃珠、白色琉璃珠以及小珠形，設計粉嫩甜美。耳環中間還帶有品牌雙C標誌小吊飾，上面佈滿小水晶，隨著走動變得閃耀動人，是一款充滿細節的耳環。

蝴蝶結耳環推薦2. CHANEL 飾釘耳環 HK$7,800（ CHANEL ）

蝴蝶結耳環推薦3. Miu Miu 耳環飾以水晶及蝴蝶結 NT$27,500

Miu Miu的珠寶首飾都是偏少女甜美風，先後推出過多款蝴蝶結耳環，其中這款耳環採用不對稱設計，一邊是垂吊著3條水晶流蘇，另一邊耳環則是以粉紅色布條綁成的蝴蝶結，款式優雅又具甜美少女感！而且這款耳環採用耳夾式，即使沒有耳洞的女生，也能佩戴。

蝴蝶結耳環推薦3. Miu Miu 耳環飾以水晶及蝴蝶結 NT$27,500（Miu Miu）

蝴蝶結耳環推薦3. Miu Miu 耳環飾以水晶及蝴蝶結 NT$27,500（Miu Miu）

蝴蝶結耳環推薦4. FENDI Bow耳環 HK$3,950

FENDI Bow耳環款式簡單優雅，以一個圈圈垂吊著蝴蝶結造型墜飾，蝴蝶結的設計很立體又精緻，上面更飾有黑色琺瑯FENDI標，而整隻耳環都是以鍍金金屬製成。這款耳環現時共推出金色和銀色款，都是很百搭，不僅適合配上浪漫長裙，也可以為日常穿搭增添亮點。

蝴蝶結耳環推薦4. FENDI Bow耳環 HK$3,950（FENDI）

蝴蝶結耳環推薦5. Simone Rocha BOW RIBBON STUD EARRINGS HK$2,899

喜歡特別一點的話，就不能錯過Simone Rocha的蝴蝶結耳環，以一朵小花耳環，再飾有長長的蝴蝶結絲帶，很有近期芭蕾舞風的感覺。這款耳環現時共推出3色，包括黑色、紅色和白色，都是又美又搶眼，戴著絕對是人群中的焦點！

蝴蝶結耳環推薦5. Simone Rocha BOW RIBBON STUD EARRINGS HK$2,899

蝴蝶結耳環推薦6. Balenciaga ARCHIVE RIBBON耳環 US$995（約港幣7,788）

Balenciaga的這款蝴蝶結耳環，以黃銅、玻璃和銅製成，在耳環主體蝴蝶結上鑲有水晶水鑽，會隨著走動閃爍動人！耳環款式低調奢華，不論是上班還是較正式場合都適合。

蝴蝶結耳環推薦6. Balenciaga ARCHIVE RIBBON耳環 US$995（約港幣7,788）（圖片來源：Balenciaga官網）

蝴蝶結耳環推薦7. WILLS JEWELLERY Small bow diamond earrings HK$6,700

WILLS JEWELLERY所推出的這款小蝴蝶結耳環，小巧精緻且大方得體。耳環上面所鑲嵌的鑽石，都是品牌從原產地直送的天然寶石，並有駐場鑒證師確保所有來料均符合本店最嚴謹的質量要求，再由工匠親手製作，非常用心。