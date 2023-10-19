CHANEL 2023秋冬手袋合集　黑色迷你CF、山茶花晚宴包儼如藝術品

追求自由、獨樹一幟的CHANEL 香奈兒，擁有著高雅簡約又實用的品牌形象，為女性打造了一個可以盡情表現美感的自主舞台，其經典的山茶花以及菱格紋路更是令許多女孩們魂牽夢縈。除此之外，CHANEL 的包款系列有許多歷久不衰的經典單品，每一款都有獨特的設計風格以及精細作工，使其在二手市場不僅保值度相當良好，甚至還能增值，是一個入手絕對不會後悔的好選擇。



今年秋冬CHANEL 以山茶花為主旋律貫穿整個設計，推出了許多好看又實用的新款式，顏色上也有許多的選擇，從繽紛的糖果色到萬年不敗的黑色，下面整理了最新款的超全合集，一定能找到令你愛不釋手的心儀包款！

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CF口蓋包

以2.25包款為原型重新設計的口蓋包，方方正正的外型有著「方胖子」的稱號，是一款麻雀雖小，五臟俱全的實用包款，因此是許多女孩們心目中的CHANEL 首選。

除了最受歡迎的黑色之外，今年秋冬推出的新款也是相當吸睛，漂亮的珊瑚粉小牛漆皮搭配山茶花立體點綴，讓少女浪漫氣息在這個秋冬也能盡情綻放。此外，CHANEL 也推出了秋冬絕對少不了的羊毛斜紋軟呢材質，有著粉色與黑色相互交織的斜紋外觀，背上他就能輕鬆打造甜美又有型的混搭風格。

流浪包

什麼風格的穿搭都能駕馭的流浪包，既可以當手拎包又能當單肩包，包包容量也是不亞於其他包款，無論是約會還是通勤都可以很好的適配相比其他包款，流浪包多了一種隨性美，許多名人都曾在各種場合背它，流浪包的魅力是不容小覷的。

新款的22包將黑色作為底色，並以山茶花作為印花佈滿整個小牛皮搭配銀色調金屬，絕對能成為衣櫃中亮眼的存在。想要亮色系的話，新款流浪包也推出了溫暖和煦的暖黃色或是珊瑚粉為秋冬增添一份暖意，絕對可以成為這個冬天你的最佳時尚好夥伴。

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後背包

CHANEL 的雙肩包精緻又具備減齡效果，即使穿搭簡約單調，但只要一背上它就能一秒畫龍點睛，其方便耐裝的特性也是一大特點，不知道今天要背什麼包包，選擇困難的時候，選它絕對不會出錯，無論是顏值還是實用度都能讓你深深著迷。

設計師這次運用火辣的大紅色菱格紋皮作為新款的基底，並以金色加以勾勒出品牌代表圖樣，十分大膽時髦，體現出女人的剛柔並濟，一推出就讓心動的奢華魅力。另一款同樣也是小型後背包，但在包身側邊做了兩個可收納的小袋，並搭配明亮優雅的特調粉色，無論從什麼視角看他都賞心悅目。

購物包

有著形似購物包的超可愛新款 Mini Shopping Bag可說是這季的亮點之一，CHANEL 經典菱格紋配上珊瑚粉亮面小牛皮，看起來優雅中帶點可愛，是喜歡粉色的你這季絕不能錯過的一款！與coco handle不同之處在於這款提把更粗且翻蓋的部分更小了一點，包包的整體外形上也更加立體，採用亮面復古小牛皮搭配經典金屬雙C logo，設計簡單卻別具一格，無論手提還是斜背都很有型。

如果喜歡容量很大且實用性強的包包，也可以選擇大尺寸的購物包，大的尺寸甚至能裝下平板電腦或是各式書本，此款絕對能滿足喜歡大包包的族群，耐用的同時黑色漆皮也更顯高級感。

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晚宴包

CHANEL 晚宴包的種類以及造型可以說是琳瑯滿目，且外型十分精緻宛如藝術品般，讓人看得心花怒放，刻骨入髓的優雅讓你出席時尚晚宴或是閨密聚會，都能成為萬眾矚目的焦點。

尤其是立體浮雕的山茶花在新款中可以說是獨挑大梁，山茶花為造型的包包必定是本期亮點，將CHANEL 的經典靈魂注入的淋漓盡致，小牛漆皮的材質在光的折射下繞每一片花瓣都活靈活現，顏色上除了基本的黑與白之外也有粉紅色以及酒紅色可做選擇。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：黑色迷你CF、新款山茶花包 你絕不能錯過的CHANEL 2023秋冬包款超全合集】