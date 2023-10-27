祟光感謝祭｜SOGO Thankful Week手袋37折起、$220入手LeSportsac

祟光感謝祭2023｜SOGO Thankful Week今日開鑼！手袋減價絕對是活動的重頭戲，折扣令人大為心動。若想知是否值得排隊搶購，《01女生》為各位選出6款熱門手袋，以及率先整理各大品牌的優惠款式，千萬不容錯過！



崇光感謝祭2023｜SOGO Thankful Week優惠手袋1. Furla 1927 礦物綠色側肩袋 $1,830（原價$3,660）

Furla的經典標誌性手袋1927系列，今次也有加入優惠，以明亮和清新的薄荷綠色，締造出優雅活力的氛圍，同時綴以金屬扣及啡色皮革肩帶，看來帶有色彩層次，散發悠閒舒適的感覺。近年綠色手袋愈受歡迎，這款算是非常百搭，可襯搭不同風格。

祟光感謝祭2023｜SOGO Thankful Week優惠手袋1. Furla 1927 礦物綠色側肩袋 (品牌提供)

祟光感謝祭2023｜SOGO Thankful Week優惠手袋2. Furla 牛仔迷你托特袋 $1,695（原價$3,390）

牛仔布料的中性型格感覺，近年得到不少支持，而且非常易襯，簡單出門使用亦顯時尚。這款以小型托特袋設計，可擺放小型隨身物，無論手提或斜揹，都非常吸引目光。手袋將品牌標誌作圖案，圓滑外形感覺可愛，締造出青春活力。

祟光感謝祭2023｜SOGO Thankful Week優惠手袋2. Furla 牛仔迷你托特袋 (品牌提供)

祟光感謝祭2023｜SOGO Thankful Week優惠手袋3. kate spade new york Sam Icon Spazzolato Leather Mini Tote $1,090（原價$2,600）

若然喜歡陽光活力感覺，這個奶黃色的小手袋，或許符合你的心意。以筆挺的長方外形，配襯品牌標籤，加上順滑的皮革表面，展現出清新活力氛圍。手袋顏色亦易襯搭，能夠打造出不同的造型風格。

祟光感謝祭2023｜SOGO Thankful Week優惠手袋3. kate spade new york Sam Icon Spazzolato Leather Mini Tote (品牌提供)

祟光感謝祭2023｜SOGO Thankful Week優惠手袋4. kate spade new york Kitt KSNYL Large Tote HK$1,390（原價$3,800）

手袋的造型簡單，搭以時下流行的芭蕾舞粉色，展現出優雅的感覺。手袋容量較大，適合上班時用，加上價錢為原來的37折，絕對不容錯過！近年開始回歸大袋趨勢，偶爾大袋及小廢包交替使用來作造型，也是個不錯的做法。

祟光感謝祭2023｜SOGO Thankful Week優惠手袋4. kate spade new york Kitt KSNYL Large Tote (品牌提供)

祟光感謝祭2023｜SOGO Thankful Week優惠手袋5. LeSportsac 圖案單肩袋 $385（原價$770）

價錢親民兼實用的LeSportsac，手袋以低調的灰色為底，搭襯花卉圖案印花，看來大方優雅，同時不會過於搶眼，易於襯搭衣服。有用過品牌手袋的都知道，手袋容量很大，而且有著多個間隔，方便整理隨身物，實用性超高。

祟光感謝祭2023｜SOGO Thankful Week優惠手袋5. LeSportsac 圖案單肩袋 (品牌提供)

祟光感謝祭2023｜SOGO Thankful Week優惠手袋6. LeSportsac 芭蕾舞粉色Hobo袋 $385（原價$770）

今年亦流行半月形手袋，配搭優雅的芭蕾舞粉色，以及灰啡色調撞色，打造出舒適的活力玩味。手袋同樣容量偏大，並設有兩款肩帶，可以手提、側揹或斜揹，更能當成腋下手袋，有著多樣的用法，以展現出不同的造型。

祟光感謝祭2023｜SOGO Thankful Week優惠手袋6. LeSportsac 芭蕾舞粉色Hobo袋 (品牌提供)

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