中價名牌手袋2023｜8大熱賣款盤點 $800起入手Longchamp、Furla

中價名牌手袋2023｜手袋在任何時候都不嫌多，女生喜愛手袋，似乎都是不變定律。隨著衣櫥轉季，是時候也要買新手袋，對於選擇季節款式，大部分人都以中價位為主，手袋款也較多變，以迎合不同的風格造型。不過，若然買錯款式，用了一陣子便放在衣櫃內，或會太過可惜，以下為大家預測今年8款熱門袋款，價錢由$800港元起，包括Furla、Longchamp、See By Chloé、Tory Burch和Marimekko。



中價名牌手袋2023推薦1. Longchamp LE PLIAGE FILET手提包 $800

去年推出後，旋即深受女星們喜歡的Longchamp漁網袋，一度賣斷貨，早前劇集《Emily in Paris》的女主角，更將手袋當成買餸袋，造成不少話題，可謂年度討論最高的手袋之一。今季漁網袋依然是趨勢，雖然看來細小精緻，但因漁網彈性高，比想像中容下更多物品，更可在內放入絲巾，並定期更換，以配襯出不同的風格。Longchamp在春夏季時，色彩以「奢華露營」為靈感，推出漸變色漁網袋，同時亦加入湖水綠及桃紅兩色，展現出熱情和活力。

中價名牌手袋2023｜Longchamp LE PLIAGE FILET 斜揹袋 XS $800 (Longchamp官網)

中價名牌手袋2023推薦2. Tory Burch Mini T Monogram Clear Bucket Bag $4,350

相信看過2023春夏時裝騷的人，都會發現水桶袋熱潮回歸。今季也不例外，除了外型細小可愛，還能盛下多件物品，算是小廢包中的不廢款式。這款Tory Burch水桶袋為熱門款式，以簡約的標誌和格紋線條，增加造型感，同時米色和白色的配搭，亦可增添低調感，方便配搭色彩的造型。

中價名牌手袋2023｜Tory Burch Mini T Monogram Clear Bucket Bag $4,350 (官網)

中價名牌手袋2023推薦3. Marimekko Carrier Midi Mini Unikko Tote $995

隨著花季盛開，愈多人選用花朵圖案的手袋，其中Marimekko的近來最為常見，連不少女星也有穿著品牌服飾。特別推薦品牌的托特袋，價錢較為親民，以沉靜的啡色提升整體造型和諧感，而袋前的兩條直線手挽帶，更有助減少印花圖案的複雜感，配襯淨色造型，立即提升時尚魅力。

中價名牌手袋2023｜Marimekko Carrier Midi Mini Unikko Tote $995 (品牌提供)

中價名牌手袋2023推薦4. FURLA 1927 Mini Bag M Mineral Green $2,660

不知大家有否發現，很多品牌的最新手袋，都有盒形款式，以堅挺的線條，增加典雅感覺，同時可以遮擋肚腩、修飾身形。有別以往四正的長方形，今季大都以梯形為主，能夠保留原來的實用度同時，增添活力的氛圍。Furla手袋更利用薄荷綠，搭襯金屬扣子，略帶復古和知性的魅力。

中價名牌手袋2023｜FURLA 1927 Mini Bag M Mineral Green $2,660 (官網)

中價名牌手袋2023推薦5. kate spade new york DAKOTA 光滑皮革小號斜挎包 $3,200

經典設計手袋一般都較易襯搭，而且多年來熱度都不褪減，就如這個DAKOTA系列，以挺身的長方垂蓋外形，締造優雅知性魅力，而且容量也較大。隨著隨身物品增多，小廢包開始不能負荷，這款袋便是個不錯選擇，加上不同顏色和壓紋，展現不同的魅力風格，也呼應品牌拿手的色彩設計。這個系列為慶祝kate spade new york而設，鎖扣以全新形象示人，看來簡約時尚，同時充滿活力玩味。

中價名牌手袋2023｜Kate Spade new york DAKOTA 光滑皮革小號斜挎包 $3,200 (品牌提供)

中價名牌手袋2023推薦6. Anteprima Wirebag Standard Teardrop Wirebag Small $1,995

早前關注度超高的手袋款式，圓滑的外形加上Wirebag的設計，看來展現出甜美活力，帶在街上定會吸引目光。手袋帶有半透明設計，走動時會反射不同光澤，展現迷人光芒。

中價名牌手袋2023｜Anteprima Wirebag Standard Teardrop Wirebag Small $1,995 (官網)

中價名牌手袋2023推薦7. Coach BEA Crossbody $3,500

今年同樣流行設有手柄的袋款，因此這款以經典外形設計，搭以品牌金屬標誌，散發簡約而帶復古感覺，相信吸引不少關注。手袋款式易搭，而且容量大，內設有多個間格，方便整理隨身物，雖然推出一段時間，但熱度仍未褪減。

中價名牌手袋2023｜Coach BEA Crossbody $3,500 (官網)

中價名牌手袋2023推薦8. See by Chloé Cecilya Vertical Pouch $2,100

每到春夏季，當然不能少了織紋手袋，以展現出活力。若怕籐編款難打理，編織紋更易於收藏，耐用度較高。See by Chloé手袋以多款不同的編織紋，製出多條直條，同時以皮革收邊，減少過於花俏的感覺，內裡亦設帆布袋，避免手袋弄髒。此外，今季繼續流行細小手袋，只需能夠放下簡直隨身物，如手機和散紙等便夠，因此手機袋絕對是個不錯的選擇。