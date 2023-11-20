LV2024初秋時裝秀K11星光大道舉行　鄭志剛:提升香港藝術文化地位

早前宣布首次來港開辦的Louis Vuitton 2024初秋男裝時裝秀，今日再有新消息！將於本月30日於K11 Victoria Dockside舉辦。K11集團欣然宣布喜訊，並由K11 MUSEA及星光大道聯手，將尖沙咀海濱改造成閃亮璀璨的時裝秀舞台。K11集團創辦人鄭志剛更期望，「日後會為本港引入不同類型的國際級文化盛事，促進香港發展為國際藝術文化大都會。」



香港過往曾舉辦不同大小的時尚盛事，今次更是首次世界矚目的時裝秀於香港首度亮相。新世界發展行政總裁兼K11集團創辦人鄭志剛表示：「很榮幸K11 Victoria Dockside獲選成為Louis Vuitton首度來港的時裝秀場地，藉著是次備受矚目的時裝秀，將進一步提升香港作為中外藝術文化樞紐的地位。這次只是一個好開始，我期望日後會引入不同類型的國際級文化盛事，促進香港發展為國際藝術文化大都會。」

新世界發展行政總裁兼K11集團創辦人鄭志剛（圖左）期望，「日後會為本港引入不同類型的國際級文化盛事，促進香港發展為國際藝術文化大都會。」(新世界集團提供)

由創意總監Pharrell Williams設計的Louis Vuitton2024初秋男裝時裝秀，將選址K11 Victoria Dockside。由K11 MUSEA聯同星光大道，將其華麗化身成眾星雲集的Louis Vuitton時裝秀場，預料國際巨星及來自世界各地的知名時尚達人都會來港出席。K11 MUSEA過往舉辦多項頂級藝術文化活動，自然成為Louis Vuitton 亞洲時裝大秀舞台的不二之選。屆時主辦機構將會於K11 MUSEA外大型屏幕作實時直播，讓市民及旅客可免費欣賞這場時尚盛宴，並亦設實時網上直播。

由創意總監Pharrell Williams設計的Louis Vuitton2024初秋男裝時裝秀，將選址K11 Victoria Dockside。(IG@pharrell)