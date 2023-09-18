LV2023｜4款Louis Vuitton入門迷你袋款推介：相機包、迷你旅行箱

雖然今年再次掀起大容量手袋，但對於小巧精緻的小廢包，女生們依舊毫無抵抗力！不少品牌在新一季的手袋中，都依然有推出迷你尺寸手袋，其中在Louis Vuitton2023 FW的配件區中，發現了4款以方盒子為設計主題的迷你手袋，價格也是較相宜，很適合作為入門款！



Louis Vuitton迷你手袋1. Camera Box HK$ 27,300

Louis Vuitton配件區中的Camera Box，結合Petite Malle所有標誌性細節，包括S-Lock鎖扣、金屬護角、鉚釘及混合Monogram及Monogram Reverse圖案集於一身，加上手袋尺寸為12.5x17.6x6厘米，收納日常常用小東西，是完全沒有問題！而且手袋備有纖幼金色鏈帶為手袋添飾柔美格調，及頂端手柄是可旋轉式，在使用及揹法上有更多選擇，是易配搭又時尚的迷你手袋！

Louis Vuitton迷你手袋1. Camera Box HK$ 27,300（Louis Vuitton官網）

Louis Vuitton迷你手袋2. Trunk Box Pouch HK$18,900

Louis Vuitton的Trunk Box Pouch曾於2021春夏系列亮相，這次以全新設計演繹，更加的引人注目！這款手袋設計採用樹脂玻璃製成，配上復古鎖扣及Monogram圖案，以現代風格的迷你設計，重新演繹品牌標誌性的行李箱。手袋配有可調節長度的金屬鏈帶，在使用上有更多選擇，更方使配搭不同服飾或場合。

Louis Vuitton迷你手袋2. Trunk Box Pouch HK$18,900（Louis Vuitton官網）

Louis Vuitton迷你手袋3. Petite Malle Capitale HK$ 58,500

Louis Vuitton的品牌創意總監Nicolas Ghesquière，為這款手袋增添頂端手柄，以及方正的廓形，使手袋充滿復古氣息。此外手袋在不少細節上都是延續品牌經典特色，包括以Monogram帆布製造，綴以黑色飾邊及金色S-lock鎖扣、裝飾飾釘和鉚釘，並設有可拆式編織鏈帶，更添女性柔美氣息。

Louis Vuitton迷你手袋3. Petite Malle Capitale HK$ 58,500（Louis Vuitton官網）

Louis Vuitton迷你手袋4. Vanity Case PM HK$42,500

Louis Vuitton的Vanity Case PM，同樣採用Monogram帆布製作而成，是一款時尚的硬身手袋。這款手袋兩端飾有金色飾邊、手袋扣及N-Lock鎖扣，並配備可拆式鏈帶，可作手挽或短肩背攜帶，輕鬆營造出90年代造型，此外還備有皮革肩帶可變成斜背，是一款適用不同場合的手袋。

Louis Vuitton迷你手袋4. Vanity Case PM HK$42,500（Louis Vuitton官網）