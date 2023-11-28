CELINE 全新APPOLINE手袋以俐落時尚、實用設計 展職場女性魄力

CELINE一直以簡約大氣的設計，備受女生們追棒，近日釋出的全新APPOLINE手袋，再度掀討論。CELINE全新APPOLINE手袋，以簡單大方和實用的設計，吸引著一眾上班的女生，想像著只需一個手袋就可把每日必需的物品收納，加上俐落時尚的造型，挽著就猶如職場女強人。



CELINE總是把低調奢華，詮釋得淋漓盡致，這次新推的APPOLINE手袋，採用方方正正的外型，配上不大不小的品牌標誌性的凱旋門金扣，使手袋頓時增添不少優雅氣息。而正正這份典雅知性，使手袋成為不少職場女生的選擇之一，不論是搭配套裝，還是充滿的裙裝，都能使職場女性的魄力展現無遺。

CELINE全新APPOLINE手袋（CELINE官網）

CELINE全新APPOLINE手袋（CELINE官網）

CELINE APPOLINE手袋之所以有如此俐落感，與它設計和選材有關。袋身採用了牛皮革打造，搭配牛皮革麂皮襯裡，以正面梯形和側面三角形，營造出獨特的造型。手袋雖是以手把挽著為主要攜帶方式，但同樣可以配上可拆除及可調校肩帶，變換成掛肩或斜揹，適合不同場合。

CELINE全新APPOLINE手袋（CELINE官網）

除了手袋造型，CELINE APPOLINE手袋的容量亦是深得上班族女生的心，手袋尺寸為37.5 X 22 X 16cm，收納日常上物所需的物品完全沒問題。除此之外，手袋還配有一個拉鍊內袋和一個扁平內袋，可以用作收納小東西或重要物品。手袋還有一個小細節讓人驚喜，就是手袋備有CLOCHE CLÉS及鑰匙圈，使手袋更添時尚優雅。

CELINE 這一次為APPOLINE手袋，共推出黝黑色、綠黃色及黃褐色，都是斯文又知性的顏色，亦是很好搭配衣服。假如最近在考慮入手一個實用的手袋，APPOLINE手袋是不錯的選擇。