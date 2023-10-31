創下Old Céline時代的她推個人品牌：甫上架即完售！曾為品牌救亡

「極簡女王」、被時尚圈譽為最懂女人的設計師Phoebe Philo回來了！她帶著個人同名品牌，於今日（31/10）正式強勢回歸。Phoebe Philo.Com網站剛開通，同時名為A1系列的其中150件單品亦同步上架，隨即大部分商品已搶購，可想而知她的忠實粉絲，不曾因她當年毅然離開Celine而遺忘她，而是耐心等候了6年，期待著她帶著新作回歸。Phoebe Philo到底有著怎樣的魅力，讓她在日新月異的時尚圈屹立不倒，地位不曾被動搖。



Phoebe Philo個人同名品牌強勢登場（phoebephilo.com）

Phoebe Philo個人同名品牌強勢登場

Phoebe Philo個人同名品牌在今日（美國時間），網站一開通，A1系列的150件單品甫上架，大部分商品已被忠實粉絲們搶購。要知道這群粉絲可是在Phoebe Philo 7月時註冊網站的那一刻，就在期待她的新作上架，而以目前的銷售情況，看來也不負大眾的期待。而這次的系列其實還沒將所有產品推出，將會是由即日至12月，陸續於官方網站上發布三個系列，分別是A1、A2和Edits系列。

Phoebe Philo新作透露著一股不妥協的力量（phoebephilo.com）

新作透露著一股不妥協的力量

Phoebe Philo讓全球粉絲等候6年的新作，也沒有讓大眾失望，不僅帶著她以往獨有的創新暗藏於服飾中，而每件單品又會是帶領著大家回歸於「極簡」和「實用」中。同時最讓人抗奮的是，這次新品中與Phoebe Philo以往的設計又有點不同，在選色方面會較暗沉，多了型格感覺，也透露著一股不妥協的力量，更符合現今獨立自主的女性，不愧是被譽為最懂女人的設計師。

讓粉絲甘願等候6年，Phoebe Philo擁有怎樣的魅力？（IG@phoebephiloarchive）

讓粉絲甘願等候6年，Phoebe Philo擁有怎樣的魅力？

不少人對於Phoebe Philo的認識，都是她曾任「Céline」（被現任創意總監Hedi Slimane更名為Celine）創意總監，長達10年。當時的Phoebe Philo為顧及家庭離開Chloé，休息了3年，在準備復出之際，她做了一件讓眾人驚訝的決定。Phoebe Philo選擇了當時名氣不如現在的Céline，品牌也沒有甚麼經典代表作，但她仍毅然加入，她認為：

這是一個有趣的項目，Céline並沒有標誌性的設計師或經典作可以回顧。但對我而言，Céline是個很乾淨的領域。 Phoebe Philo

Phoebe Philo設計從使用者出發（IG@phoebephiloarchive）

從使用者出發的用心

這個乾淨的Céline，讓Phoebe Philo不受約束地，將她的極簡風設計盡情發揮﹐與以往或當時其它品牌，所著重的剪裁或圖騰不同，使她一時從中脫穎而出。但她也並非不採用印花或動物紋，但Phoebe Philo筆下，這濃重圖案都變得時尚不突兀，在當時的時尚圈中猶如一股清流。

而她的設計不僅被時尚圈認可，也被顧客們追棒，相較於其他著重獨特剪裁或圖騰的產品，簡約不突兀又充滿設計感的服飾、手袋，都適合人們日常使用。而正正這份從使用者出發的用心，使Phoebe Philo至此開始累積忠實粉絲。

Phoebe Philo打破當時女裝的固有印象（IG@phoebephiloarchive）

打破當時女裝的固有印象

Phoebe Philo出生女性主義正崛起的70年代，她也是其中一員，需兼顧家庭與工作，對她而言、對所有女性而言，服飾的實用度很重要。所以在Phoebe Philo入主Céline後，率先打破過去女裝要性感美艷的固有印象，她在任期間所推出的高腰褲、大衣外套，都是採用線條簡約的剪裁和寬鬆廓形，讓每一位穿上的女性都能自在展現女性之美，也因此這兩款單品也成了她標誌性的女裝代表作。

Phoebe Philo創造出「Old Céline」時代（IG@phoebephiloarchive）

創造出「Old Céline」時代

Phoebe Philo在入主Céline前，曾是Chloé 前品牌總監Stella McCartney的助手，在此時期她就為品牌創作了Paddington bag以及Edith bag，這兩款手袋至今仍是熱賣的經典手袋款之一。

Phoebe Philo在2008年加入Céline，就開始不斷帶來驚喜，從她所推出的首個2010年早春系列的Classic Box、2010秋冬系列的Luggage Bag、2014秋冬系列的的Belt Bag等，在推出之際即成為當時等缺貨款。甚至直到現在2023年都仍是至膾炙人口，大眾想入手使用或收藏等款式，也因此創造出屬於Phoebe Philo的「Old Céline」時代，也使當時正走下坡的Céline，逐漸有了自己的代表作，在時尚圈正式佔一席位。

而Phoebe Philo所創作出的經典且至今熱賣款，都有著一個共同點，都是幾乎在手袋上不會看到品牌標誌。不僅是符合低調審美的女性，也是證明大眾並非因品牌而衝動購入，而是真心喜歡該設計，以奢侈品牌來說是莫大的認可。

Phoebe Philo的學生如今也是出色的設計師 （IG@phoebephiloarchive）

Phoebe Philo的學生如今也是出色的設計師

Phoebe Philo的影響力不僅是在她任職的Chloé和Céline，她的學生也是很出色的設計師，Burberry的現任創意總監Daniel Lee就是其中之一。Daniel Lee曾任Bottega Veneta創意總監，當時就為品牌推出了The Pouch「雲朵包」、Cassette「編織包」、「BV綠」等經典設計，讓品牌即使在疫情嚴重的2020年，營業額不跌反升，看來師徒二人都有使品牌起死回生的能力。

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而巧合的是Bottega Veneta現任創意總監Matthieu Blazy，在2014年時是Phoebe Philo團隊中的資深設計師，相當有趣的巧合。細看Daniel Lee、Matthieu Blazy與Phoebe Philo的設計風格，雖然3人的設計都有著明顯的個人特色，但從中都能看到他們都是簡約大氣的設計為基礎，再融合個人獨有的風格。像是Daniel Lee擅於運用色彩，而Matthieu Blazy的小細節處充滿驚喜，雖是極簡但卻都是充滿變化。

期待Phoebe Philo再次創造出新時代（gettyimages）

期待Phoebe Philo再次創造出新時代

Phoebe Philo看似暫退了時尚圈6年，但其實她的設計、想法不曾離去，不管是她的經典作品還是學生，都一一正在遍地開花。如今她帶著個人同名品牌回歸，沒有大肆宣傳，只有簡短帖文和3個月前的網站註冊消息，就讓她曾經的忠實粉絲驚喜不已，也相信曾經創下「Old Céline」時代的她，也一定會再帶更多、更新的作品，一起期待陸續上架的新品吧！