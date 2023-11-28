Pharrell Williams為LV男裝作3轉變！獲老佛爺賞識、權志龍的偶像

Louis Vuitton2024早秋男裝系列，將於今周四（30日）在香港尖沙咀星光大道舉行，由創意總監Pharrell Willliams展示自己操刀的第2個LV系列。Pharrell Williams原為知名嘻哈和搖滾歌手，憑獨特敏銳的潮流觸覺，年初接任已故好友Virgil Abloh的LV男裝創意總監職位。雖然他沒有正式修讀設計，初時曾收到質疑聲音，但其發布的首個系列後，眾人讚賞不絕，似乎已成功用作品來說話。



Pharrell Williams執掌LV男裝系列後轉變1. 增設早秋系列時裝秀

在Pharrell Williams發布的首個Louis Vuitton男裝系列中，已見他為品牌帶來不少新意念，以作更全方面的發展。而即將舉辦男裝早秋系列，其實為品牌的第一次，過往早秋系列只會拍攝形象照，但今次則隆重其事，並選址香港Victoria Dockside及星光大道，相信將有多位品牌好友出席，令人期待星光熠熠的場面。

在Pharrell Williams發布的首個Louis Vuitton男裝系列中，已見他為品牌帶來不少新意念，以作更全方面的發展。(Getty Images)

Pharrell Williams執掌LV男裝系列後轉變2. 全新LVERS標誌

Pharrell Williams成為創意總監後，便將品牌原有標誌圖案加以延伸，獨創出全新的「LVERS」標誌，裡面包括經典標誌圖案，同時亦向Pharrell Williams的家鄉口號「Virginia is for lovers」，致上浪漫和溫暖的敬意。在首個男裝大秀中，由邀請卡到會場背景，都可見這個全新標誌，反映出Pharrell Williams對標誌背後理念的重視。

Pharrell Williams成為創意總監後，獨創出全新的「LVERS」標誌。(Getty Images)

Pharrell Williams執掌LV男裝系列後轉變3. 更多巨星坐陣

論號召力的話，相信Pharrell Williams絕對能夠勝任。他在音樂圈中，好友都是天王巨星，不僅邀得Rihanna拍攝形象照，在首個發布的男裝秀中，前Saint Laurent設計師Stefano Pilati更為其踏足時裝天橋。當晚出席嘉賓還有Kim Kardashian、Zendaya、Naomi Campbell、宋仲基和林柏宏等，陣容鼎盛。

Pharrell Williams不僅邀得Rihanna拍攝形象照（圖左），在首個發布的男裝秀中，前Saint Laurent設計師Stefano Pilati更為其踏足時裝天橋（圖右）。(IG@badgalriri & Getty Images)

Pharrell Williams在15年前已跟LV合作

雖曾有人質疑Pharrell Williams能否勝任職位，不過在他接任創意總監前，其實早已在2008年與LV合作，以「Blason Jewelry」為名，推出太陽眼鏡和襯衫袖扣，其後亦與LV的珠寶設計師，合作推出Rock on Cherub系列。他早年亦與LVMH集團旗下的Tiffany & Co.合作，並曾在訪問中表示，沒想到在與好兄弟Alexandre Arnault（LVMH集團二公子、掌管Tiffany & Co.）討論合作方案時，會收到電話邀請擔任LV男裝創意總監。

Pharrell Williams曾奪13項格林美獎項

對於質疑聲音，Pharrell Williams亦曾在訪問中回應，指自己也沒去茱莉亞音樂學院讀音樂，「我做得還不錯呀！」確實，他在樂壇享負盛名，過去推出無數暢銷歌曲，至今全球音樂串流媒體總數逾10億，亦獲得共13項格林美獎項，包括「年度製作人」。Pharrell Williams亦曾為多位巨星任幕後製作，包括Jay-Z、Mariah Carey、Snoop Dogg和麥當娜等，更曾助Britney Spears和Justin Timberlake等歌手轉型成功，足見他的實力超卓，獨具慧眼。

與其向你解釋，不如展示我的實力。 Pharrell Williams

連G-Dragon都是Pharrell Williams的小粉絲 (IG@xxxibgdrgn)

連G-Dragon都是Pharrell Williams的小粉絲

Pharrell Williams的實力，更成功收服韓國歌手G-Dragon（權志龍）成為他的小粉絲。G-Dragon便曾在訪問中，Pharrell Williams是他「唯一的偶像」，每逢在公眾場合遇見，都會上前合照。

Pharrell是老佛爺的寵兒。(Getty Images)

Pharrell Williams曾是老佛爺寵兒

由於Pharrell Williams喜愛七彩的寶石，不時都會自製飾品，包括Chanel寶石頸鏈，更因此得到老佛爺Karl Lagarfeld的注意，稱讚他的衣著品味。兩人其後成為好友，Pharrell更是老佛爺的寵兒，曾在2014年獲邀出演老佛爺親自指導的CHANEL微電影《Reincarnation》，其後登上MÉTIERS D’ART工坊系列時裝天橋，並在2017年成為首位代言CHANEL手袋的男人，破天荒轉變了品牌固有的想法。