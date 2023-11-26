LV創意總監Pharrell Williams選址星光大道原因！與香港早已結緣

Louis Vuitton男裝創意總監Pharrell Williams執掌的2024早秋系列，將於本月30日假尖沙咀星光大道舉行。這個時裝秀將是Pharrell Williams交出的第二張成績單，同時亦是香港在疫情後，再度踏足國際時尚舞台的光榮一刻，足見本地的美景和建築，仍深受各大品牌欣賞。除了即將舉行的LV男裝時裝秀，香港過往也曾辦其他時裝盛事，就讓我們回顧一下這些榮耀時刻吧！



LV2024初秋時裝秀K11星光大道舉行 鄭志剛:提升香港藝術文化地位

隨著疫情降溫，今年本港時尚盛事亦變活躍，更得到Louis Vuitton創意總監Pharrell Williams青睞，將其重大的時裝秀，選址K11 Victoria Dockside舉行，聯同星光大道打造出星光熠熠的時裝舞台。Pharrell Williams繼任已故Virgil Abloh的男裝創意總監後，首個時裝秀設於法國巴黎最歷史悠久的新橋（Pont Neuf），正對著Louis Vuitton總店，意味Pharrell Williams美國家鄉維珍尼亞（Virginia）與巴黎築起的橋樑。

Pharrell Williams首個時裝秀設於法國巴黎最歷史悠久的新橋（Pont Neuf）。(Getty Images)

今次Pharrell Williams同樣選擇海港附近。這條香港長廊由1982年建成，成為國際知名的座標，其後在2004年，經翻新打造成星光大道，展示亞洲歷年娛樂影視的重大成就，予人「東方荷里活」的形象，也因此吸引到同樣熱愛音樂及演藝的Pharrell Williams注意。

Louis Vuitton 2024男裝早秋系列將於K11 Victoria Dockside舉行。(LV提供)

Pharrell Williams與香港的緣份

此前，其實Pharrell Williams早已與香港結下不解之緣。喜愛亞洲文化的他，與日本潮流教父、現任KENZO總監NIGO交往甚密，於2003年曾合作創立品牌Billionaire Boys Club，以鑽石、火箭及美元符號等標誌性圖案，紅遍歐美地區，並在香港中環安蘭街，開設樓高三層的旗艦店，成為Pharrell Williams在亞洲時尚界的其中一個成就。

Pharrell Williams曾與日本潮流教父NIGO合作創立品牌Billionaire Boys Club，並在香港中環安蘭街，開設樓高三層的旗艦店。(IG@bbcicecream)

Pharrell Williams與鄭志剛為好友！

近年他亦多次來港，曾於2013年參與演出在西九文化區首次舉行的BLOHK PARTY，其後在2019年出席品牌Lorraine Schwartz的K11派對活動中，與新世界發展行政總裁兼K11集團創辦人鄭志剛成為好友。今年他亦來港出席OpenToArt座談會，分享自己設立的拍賣平台Joopiter，似乎對香港的時尚藝術發展，有著相當興趣。

Pharrell Williams（圖中）與新世界發展行政總裁兼K11集團創辦人鄭志剛（圖左）為好友。(Getty Images)

對上一次香港時尚國際盛事已有5年

除了今次的LV男裝時裝秀，多間時尚品牌也曾在本地舉辦大型國際盛事，距離時間最接近的，便是Hermès在2018年為慶祝太子大廈旗艦店開幕，而在西九文化區舉辦的大型派對。當晚Hermès展示多個珍罕的品牌收藏，嘉賓亦乘坐馬車抵達地點，欣賞美妙的戲劇表演。此外，品牌近日重臨西九文化區，舉辦愛馬仕奇幻劇場，讓大家能夠欣賞品牌的天馬行空世界。

Dior也曾在港辦時裝秀

與Louis Vuitton同屬LVMH集團旗下的Dior，早前在廣東道旗艦店，邀來韓國男神車銀優、怪物女團NewJeans成員Haerin、演員金敏荷、泰國著名演員Apo Nattawin及Mile Phakphum，一同舉行2024年Dior度假系列的酒會，吸引廣泛報道。此前，品牌亦曾於2014年4月，在港舉辦高訂時裝秀，選址西九龍直升機場，展現出華麗優雅的美景。

Dior早前在廣東道旗艦店舉辦酒會。(Dior提供)

Dior曾於2014年4月，在港舉辦高訂時裝秀，選址西九龍直升機場。(Activation Group官網)

邵氏影城曾被老佛爺相中？

由Virginie Viard執掌的首個CHANEL早春度假系列，於2019年5月在法國巴黎大皇宮發布，並選擇同年11月在香港啟德郵輪碼頭再度舉行，不過由於多項原因，最終品牌發聲明表示，需要推遲活動，並延期至更合適的時間進行。不過，較資深的時尚迷或許知道，其實CHANEL早在2006年3月，便曾由老佛爺Karl Lagerfeld領軍，選定於當時未正式運作的將軍澳邵氏影城，舉辦2006年度春夏高訂系列時裝秀，為香港提升時尚發展的地位。

關淑怡歌曲傳遍巴黎時裝周

在港辦騷以外，SAINT LAURENT於2022秋冬時裝秀中，便在巴黎鐵塔下，播起關淑怡的廣東歌曲《難得有情人》，讓不少港人都感驚喜，同時亦證明香港在不少設計師眼中，依然是充滿魅力。