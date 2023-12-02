聖誕禮物推薦｜送女友/派對/約會必備！$1199起7大中價實用手袋款

聖誕禮物手袋｜聖誕節將至，無論是送禮或自用，手袋都是必備的造型配搭，特別是中價位手袋，質感細緻耐用之餘，價錢亦較親民。不過，各人愛好風格都不同，若然送贈的手袋不符合對方心意，便會造成金錢上的浪費。以下推薦7款熱門百搭的手袋，無論在派對或約會都可使用，展現出時尚的感覺。



聖誕禮物手袋推薦1. Longchamp Smile 斜背袋 $3,700

不少Longchamp的經典手袋，都帶有強烈的立體線條，這款Smile手袋設有鏈帶和肩帶，既可作腋下手袋，亦能斜揹，以襯搭不同造型。手袋靈感源自馬座的圓弧曲線，看來圓滑流暢，盡顯優雅，並搭時下流行的銀器扣鏈和標誌性圖案拉鏈，非常襯搭較高雅的禮服。

聖誕禮物手袋推薦1. Longchamp Smile 斜背袋 (Longchamp官網)

聖誕禮物手袋推薦2. Furla 1927 手袋 $3,890

手袋以經典款式呈現，V字袋口帶點簡約美學，底部亦特別以波浪形剪裁打造，為典雅注入時尚玩味。手袋看來端莊高雅，可以襯搭禮裙或西裝風格等，以添華麗感覺。

聖誕禮物手袋推薦2. Furla 1927 手袋，右圖為早春系列顏色。 (Furla官網 & 提供)

聖誕禮物手袋推薦3. Coach Tabby Crossbody Wristlet $3,600

今年Tabby手袋得不少關注，這款以經典易襯的啡色皮革製成，體形較為輕便，可作為造型配飾，亦設多個間隔擺放物品，非常方便。除了斜揹，手袋亦設有手提帶，非常適合在派對或酒吧使用。

聖誕禮物手袋推薦3. Coach Tabby Crossbody Wristlet (Coach官網)

聖誕禮物手袋推薦4. Anteprima Twist Wirebag $3,295

以銀色編織製成手袋的Anteprima，實物看來不算誇張，並帶低調和微閃的感覺，看來知性優雅，非常迎合今季Quiet Luxury的趨勢。手袋特別設計成扭轉模樣，以造出小皺褶感覺，以展現出知性魅力。

聖誕禮物手袋推薦4. Anteprima Twist Wirebag (Sidefame官網)

聖誕禮物手袋推薦5. Moschino Jacquard Logo Shoulder Bag $3,800

素來充滿Y2K玩味的Moschino，其腋下手袋特別以標誌印花圖案為主，搭以不同質感的底部，以tone on tone的方式打造層次感覺。手袋經典優雅，而且價錢較為親民，非常適合喜歡型格時尚的人。

聖誕禮物手袋推薦5. Moschino Jacquard Logo Shoulder Bag (Moschino官網)

聖誕禮物手袋推薦6. Marni Beige Leather Mini Prisma Pouch $2,500

筆者私心亦很喜歡這個手袋，體形小巧精緻，而且色調柔和舒適，非常容易襯搭。手袋特別加入軟綿綿的膨脹感設計，以增添可愛感覺，可以襯搭甜美花邊或碎花服飾，締造自然親切的魅力。

聖誕禮物手袋推薦6. Marni Beige Leather Mini Prisma Pouch (Marni官網)

聖誕禮物手袋推薦7. Samuel Ashley x Cinnamoroll 皮革手提包 $1,199

若然喜歡Cinnamoroll的話，不能錯過這個聯乘！Samuel Ashley手袋以簡單優雅的托特手袋設計，配搭旁邊精緻的Cinnamoroll圖案，締造出低調簡約魅力，手袋同時繫有可愛的吊飾，為手袋增添可愛氛圍。

聖誕禮物手袋推薦7. Samuel Ashley x Cinnamoroll 皮革手提包 (Samuel Ashley提供)

聖誕禮物手袋推薦8. Rabeanco.Rabeanco LU Zip 拉鏈手挽袋 $2,023（原價$2,380）

手袋簡約得來，容量亦大，可擺放不少隨身物品，搭以粗皮革手帶，展現出可愛優雅的感覺。特別喜歡手袋的一點，是設有拉鏈設計，可以避免手袋因物品太多而跌出來，大為提升便利性。