聖誕倒數月曆Sabon、Jo Malone London開箱！Rituals打造聖誕小鎮

聖誕倒數月曆每年都非常吸引，既能以較低價錢，嘗用多款產品，而且部分神秘禮物都有驚喜。若想過一個香噴噴的聖誕節，當然不能少備舒適誘人的香氛，《01女生》編輯部開箱3個深得女生們喜歡的香水品牌，裡面由香水至洗髮乳皆有，讓大家透過每日不同的香氛，感受一下熱鬧和甜蜜的氣氛。



聖誕倒數月曆每逢年尾都會推出，由於數目眾多，《01女生》持續緊貼最新消息 ►►►詳細情報

無論聖誕派對或約會，都需要香氣加持，為整個空間都有舒適的感覺。今次特別開箱3個香水品牌，包括Sabon、Jo Malone London及Rituals，有著不同的香氣，可與朋友互相分享，作為聖誕禮物也非常適合。同時能夠趁機嘗試不同的味道，尋找自己喜歡的香調。

聖誕倒數月曆開箱：Sabon 限量版倒數日曆

聖誕倒數月曆開箱：Sabon 限量版倒數日曆 (朱加曦攝)

相信每次經過Sabon門店，都會被其傳來的香氣吸引。今年Sabon的倒數月曆包裝，以夢幻醉人的紫藍色為主，加上一道典雅和神秘的大門，旁邊長有奪目花卉，令人禁不住被迷惑打開。倒數月曆裡面的設計，則像個仙景般，鵝卵路兩旁都屹立大樹，樹葉透過夜光閃耀光芒，配合眼前的皎月，交織出美妙的大自然美景。

倒數月曆裡面的設計，則像個仙景般。 (朱加曦攝)

Sabon倒數月曆由24個不同大小的盒子堆砌而成，裡面包括不同洗護用品，包括洗髮水、護髮素、身體磨砂、護手霜和潔面乳等，當中Green Rose氣味佔多數，氣味較清新柔和，偏向女生的感覺；其次為Delicate Jasmine，以優雅的茉莉花，散發出知性舒適的氣質。

Sabon聖誕倒數月曆

倒數月曆產品數量：24

倒數月曆售價：HK$1,280



聖誕倒數月曆開箱：Jo Malone London 薑餅童話聖誕系列聖誕倒數日曆

聖誕倒數月曆開箱：Jo Malone London 薑餅童話聖誕系列聖誕倒數日曆 (朱加曦攝)

今年的Jo Malone London倒數月曆，就像個「香氣百寶箱」，長方外型收納25個小盒子，並設有抽屜拉開，非常實用。盒子以薑餅童話世界為靈感，在品牌經典的鵝黃色上，增添紅色斜間，感覺就如糖果般可愛，而啡色盒子則飾以白色波浪線條，如同薑餅人一樣，充滿熱鬧繽紛的童趣魅力。

除了各種香氛外，倒數月曆包括多款種類，如小型香水、香氛蠟燭、身體乳液、護手霜、護唇膏和身體噴霧等，可以透過用在不同部位，打造出層次香氣，展現出更獨特的個性氣味。

+ 2

Jo Malone London聖誕倒數月曆：薑餅童話聖誕系列聖誕倒數日曆

倒數月曆產品數量：25

倒數月曆售價：HK$4,380



聖誕倒數月曆開箱：Rituals 臻貴聖誕倒數月曆

聖誕倒數月曆開箱：Rituals 臻貴聖誕倒數月曆 (朱加曦攝)

去年將倒數月曆打造成聖誕樹的Rituals，今年則帶大家回到往年的聖誕小鎮，並以充滿氣氛的紅色，配搭雪景展現出浪漫的感覺。被白雪覆蓋的小屋，有著不同的高低，看來超級可愛，同時設有大樹，為整個景況增添自然夢幻的感覺。倒數月曆裡面，亦備有小燈泡，可以為小屋添氣氛，非常適合擺放整個聖誕。

+ 1

如同往年一樣，Rituals倒數月曆內有4個香氛蠟燭，也有櫻花味擴香、洗面乳和身體乳液等，氣味偏向木調或自然感覺，帶來舒適療癒的體驗。倒數月曆內亦有個小漏斗，每次完成時間約15分鐘，可以在派對或聚會時，與朋友們一起用作玩小遊戲。

+ 3

Rituals聖誕倒數月曆：臻貴聖誕倒數月曆

倒數月曆產品數量：24

倒數月曆售價：HK$1,100

